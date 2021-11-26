25 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

25 Kasım 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Misafir, Star TV’de Benim Hayatım, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme sabah saatlerinden itibaren TİAK tarafından paylaşılıyor.

25 KASIM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

25 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” 3.sırada “Camdaki Kız” dizisinin özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



