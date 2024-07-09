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  4. 25'nci yaşını kutladı! Zehra Güneş’in üç katlı pastası gündem oldu

25'nci yaşını kutladı! Zehra Güneş’in üç katlı pastası gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 16:17
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Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden biri olan Zehra Güneş önceki gün 25'nci yaş gününü kutladı. Arkadaşları ve kız kardeşleri ile bir parti düzenleyen Güneş’in üç katlı pastası dikkat çekti. Ünlü ismin renkli pastası takipçilerinden tam not aldı.

25'nci yaşını kutladı! Zehra Güneş’in üç katlı pastası gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü sporcu her paylaşımıyla olay oluyor. Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş önceki gün 25'nci yaş gününü kutladı.

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Yeni yaşını yakın arkadaşları ve kız kardeşleri ile kutlayan Güneş'in
üç katlı pastası da dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Güneş'in pastasına sosyal medyada; 'sonunda güzel bir pasta gördük', 'renkli kişiliğine yakışmış', 'güzel pasta seçimi' gibi yorumlar yapıldı.

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Zehra Güneş
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