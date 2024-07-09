MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski eşi Fulya Kalkavan ile mahkemelikti! Metin Şentürk'ün Emirgan’daki villası icradan satışa çıkarıldı! Muhammen bedeli...

Eski eşi Fulya Kalkavan ile mahkemelikti! Metin Şentürk'ün Emirgan’daki villası icradan satışa çıkarıldı! Muhammen bedeli...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk’ün Emirgan’da bulunan lüks villası icradan satışa çıkarıldı. Şentürk'ün boşandığı eşi Fulya Kalkavan’ın alacaklı olduğu satış iki gün sonra gerçekleştirilecek. Şentürk'ün villası için belirlenen muhammen bedelin ise 62 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Eski eşi Fulya Kalkavan ile mahkemelikti! Metin Şentürk'ün Emirgan’daki villası icradan satışa çıkarıldı! Muhammen bedeli...

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan 2006 yılında evlendi. Çift, bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı ve Fulya Kalkavan eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

2014 yılında çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu.

ŞENTÜRK 2

YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE...

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; bunun üzerine eski eş Fulya Kalkavan yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.

İCRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Fulya Kalkavan, alacaklarını tahsil edemeyince Şentürk’e haciz gönderdi. Banka, borçlu olan Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villasına ipotek koydu. Ardından da Metin Şentürk adına kayıtlı olan lüks villanın satış işlemleri başladı.

VİLLA 2

MUHAMMEN BEDELİ…

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502 metrekare alana sahip olan villa 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak olan villanın ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin lira olarak belirlendi.

villa 3

BİLİRKİŞİ VİLLANIN DEĞERİNİ 106 MİLYON OLARAK BELİRLEDİ

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Keşif ve Bilirkişi Raporu: İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarihinde yaptığı mahallinde keşif sonucu Sayın Bilirkişilerin 21.07.2023 tarihinde sundukları rapor sonucu; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502,00 m2 miktarlı taşınmazın;

Arsa değeri: 502,00 m2 x 200.000 TL/m2 = 100.400.000,00 TL,
Bina Değeri: 417,00 m2 x 15.000,00 TL/m2 = 6.255.000,00 TL,
Tamamına 106.655.000,00 TL kıymet takdir etmişlerdir.

Sır gibi sakladığı eşini paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Çok alımlı ve güzel' Sır gibi sakladığı eşini paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Çok alımlı ve güzel'

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağır ceza şoku! İddianame iade edildi Ağır ceza şoku! İddianame iade edildi
Kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadıKazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı
Sarıyer'de lüks sitedeki evinden aldığı kira duyanları şaşırttı! İsyan edip...Sarıyer'de lüks sitedeki evinden aldığı kira duyanları şaşırttı! İsyan edip...
Anahtar Kelimeler:
Metin Şentürk
En Çok Okunan Haberler
Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil

Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.