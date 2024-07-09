Eski eşi Fulya Kalkavan ile mahkemelikti! Metin Şentürk'ün Emirgan’daki villası icradan satışa çıkarıldı! Muhammen bedeli...

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan 2006 yılında evlendi. Çift, bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı ve Fulya Kalkavan eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

2014 yılında çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu.

YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE...

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; bunun üzerine eski eş Fulya Kalkavan yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.

İCRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Fulya Kalkavan, alacaklarını tahsil edemeyince Şentürk’e haciz gönderdi. Banka, borçlu olan Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villasına ipotek koydu. Ardından da Metin Şentürk adına kayıtlı olan lüks villanın satış işlemleri başladı.

MUHAMMEN BEDELİ…

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502 metrekare alana sahip olan villa 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak olan villanın ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin lira olarak belirlendi.

BİLİRKİŞİ VİLLANIN DEĞERİNİ 106 MİLYON OLARAK BELİRLEDİ

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Keşif ve Bilirkişi Raporu: İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarihinde yaptığı mahallinde keşif sonucu Sayın Bilirkişilerin 21.07.2023 tarihinde sundukları rapor sonucu; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502,00 m2 miktarlı taşınmazın;

Arsa değeri: 502,00 m2 x 200.000 TL/m2 = 100.400.000,00 TL,

Bina Değeri: 417,00 m2 x 15.000,00 TL/m2 = 6.255.000,00 TL,

Tamamına 106.655.000,00 TL kıymet takdir etmişlerdir.