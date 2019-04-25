25 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı gerilerken gram altın güne yükselişle başladı ve 239,7 TL seviyesinde dengeye ulaştı. Önceki günlerden süren ons altındaki değer düşüklüğüne paralel olarak negatif seyir izleyen gram altın, 24 Nisan’ı bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,12 azalışla tamamlamıştı. Gram fiyatı 24 Nisan gününe yükselişle başlamış, saat 09:45 sularında önceki kapanışa göre %0,50 prim vermişti. 239,7 TL seviyesinde dengelenen gram altında bu seviyelerin takip edileceği öngörülüyor. 24 Nisan’da Kapalıçarşı’da çeyrek altın 391 TL, Cumhuriyet altını 1.602 TL’den satıldı. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise günün son saatlerinde düşmeye devam ederek 1.270,33 TL seviyesinden işlem gördü.

24 Nisan Çarşamba günü piyasaların açılışından itibaren yükselişe geçen altının gram fiyatı saat 08:00 sularında 238,9429 TL iken 09:35’te 240 direncini aştı. 240,035 TL’den işlem gören gram altın, dalgalı yükselişine devam etti ve 11:36 sularında 240,4878 TL oldu. Öğle saatlerinde 240 sınırına düştüğü görülen altının gram fiyatı, öğleden sonra artmaya devam etti. Saat 18:00’da 240,7335 TL olan altının gram fiyatı, serbest piyasada yükselmeye devam etti. Saat 18:50’de 241,7646 TL’ye kadar yükselen altının gram fiyatı günün en yüksek değerini bu saatte elde etmiş oldu.

Serbest piyasada 24 Nisan saat 23:59 itibarı ile altın fiyatları şöyle oldu: