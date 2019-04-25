25 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı gerilerken gram altın güne yükselişle başladı ve 239,7 TL seviyesinde dengeye ulaştı. Önceki günlerden süren ons altındaki değer düşüklüğüne paralel olarak negatif seyir izleyen gram altın, 24 Nisan’ı bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,12 azalışla tamamlamıştı. Gram fiyatı 24 Nisan gününe yükselişle başlamış, saat 09:45 sularında önceki kapanışa göre %0,50 prim vermişti. 239,7 TL seviyesinde dengelenen gram altında bu seviyelerin takip edileceği öngörülüyor. 24 Nisan’da Kapalıçarşı’da çeyrek altın 391 TL, Cumhuriyet altını 1.602 TL’den satıldı. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise günün son saatlerinde düşmeye devam ederek 1.270,33 TL seviyesinden işlem gördü.
24 Nisan Çarşamba günü piyasaların açılışından itibaren yükselişe geçen altının gram fiyatı saat 08:00 sularında 238,9429 TL iken 09:35’te 240 direncini aştı. 240,035 TL’den işlem gören gram altın, dalgalı yükselişine devam etti ve 11:36 sularında 240,4878 TL oldu. Öğle saatlerinde 240 sınırına düştüğü görülen altının gram fiyatı, öğleden sonra artmaya devam etti. Saat 18:00’da 240,7335 TL olan altının gram fiyatı, serbest piyasada yükselmeye devam etti. Saat 18:50’de 241,7646 TL’ye kadar yükselen altının gram fiyatı günün en yüksek değerini bu saatte elde etmiş oldu.
Serbest piyasada 24 Nisan saat 23:59 itibarı ile altın fiyatları şöyle oldu:
Gram Altın alış 240,1948 TL, satış 241,0714 TL
Çeyrek Altın alış 393,7185 TL, satış 402,6517 TL
Yarım Altın alış 790,4370 TL, satış 797.4585 TL
Tam Altın 1547,6784 TL, satış 1577,8434 T
Gremse Altın alış 3941,5174 TL, satış 4021,6824 TL
Reşat Altın alış 1550,1248 TL, satış 1581,3798 TL
Cumhuriyet Altını alış 1593,3855 TL, satış 1593,3855 TL
24 Ayar Altın alış 240,1948 TL, satış 241,0714 TL
22 Ayar Altın alış 218,5773 TL, satış 219,3750 TL
18 Ayar Altın alış 180,1461 TL, satış 180,8036 TL
14 Ayar Altın alış 140,0336 TL, satış 140,5446 TL
Has Altın alış 240,1948 TL, satış 241.0714 TL
Ata Lira alış 1587,5916 TL, satış 1593,3855 TL
Bilezik fiyatı alış 218,5773 TL, satış 219,3750 TL
Altın Ons alış 7470,0583 TL, satış 7497,3205 TL
Altının gram fiyatı alış 241,72 TL, satış 241,78 TL
Çeyrek Altın fiyatı alış 386,76 TL, satış 395,31 TL
Yarım Altın fiyatı 771,10 TL, satış 790,62 TL
Tam Altın fiyatı alış 1.547,64 TL, satış 1.577,47 TL
Gremse Altın fiyatı alış 3867,57 TL, satış 3953,12 TL
Reşat Altın fiyatı alış 1595,00 TL, satış 1619,00 TL
Cumhuriyet Altını fiyatı alış 1595,00 TL, satış 1619,00 TL
22 Ayar Altın fiyatı alış 220,45 TL, satış 220,50 TL
18 Ayar Altın fiyatı alış 176,46 TL, satış 176,50 TL
14 Ayar Altın fiyatı alış 137,78 TL, satış 137,82 TL
Has Altın alış 240,9 TL, satış 241,14 TL
Ata Lira alış 1595,37 TL, satış 1634,44 TL
Bilezik fiyatı alış 219,74 TL, satış 219,92 TL
Altın Ons alış 1276,32 TL, satış 1276,48 TL
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