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25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! Özellikle iki ülkeyi işaret etti

14.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1911-1996 yılları arasında yaşamış olan Makedonya doğumlu Kahin Baba Vanga'nın geleceğe yönelik tahminleriyle günümüzde dahi popülerliğini koruyor. 25 yıl önce vefat etmesine rağmen Baba Vanga, 11 Eylül saldırısı ve Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batışını gibi birçok tarihsel olayı önceden tahmin etmesiyle ünlendi. Onlarca yıl önce söylediği öngörüleri uzmanlar tarafından 2022 yılı için yeniden yorumlandı.

25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! Özellikle iki ülkeyi işaret etti

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, Kuzey Makedonya'da bulunan Strumitza topraklarında dünyaya geldi. Baba Vanga 16 yaşındayken, bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybetti. Gözlerini kaybetmesinin ardından yıllarca geleceğe yönelik tahminlerini sıraladı. Baba Vanga’nın en bilinen ve korkutan kehaneti ise 11 Eylül saldırısına yönelikti. Baba Vanga, 1989 yılında bu saldırıyı öngörerek “Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek" demişti. Koronavirüs salgınını da daha öncesinde bilen Baba Vanga’nın 2022 yılında ilişkin kehanetleri de merak konusu oldu.

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DOĞAL AFETLER DÜNYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

2021 yılı özellikle dünya genelinde doğal afetlerin yaşandığı bir sene oldu. Baba Vanga’nın 2022 yılındaki öngürülerine göre insanlık bir süre daha doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalacak. 2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu. Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin etti.

ÖLÜMCÜL BİR VİRÜS DOĞUYOR

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini devam ettirdiği bir dönemde Baba Vanga’nın kehanetleri yeni bir felaketin sinyalini verdi. Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngörmüştü. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

BİRÇOK ŞEHİRDE İÇME SUYU KRİZİ YAŞANACAK

Baba Vanga'nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor. Baba Vanga'nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

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UZAYLILARIN SALDIRISI ARTIK UZAK DEĞİL

“Oumuamua" isimli göktaşı hem şekil hem de rota itibariyle bilim insanlarının son dönemde araştırdığı konular arasında yer alıyor. Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayan uzmanlar ise bu göktaşına dikkat çekti. Kehanet yorumuna göre bu göktaşı uzaylılar tarafından gönderildi ve Dünya’daki yaşamı incelemek için araştırmalar yapıyor.

KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, diğer bir kehaneti ise dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan'da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağına yönelikti. Baba Vanga, Hindistan'da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

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