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Ünlülerin astroloğu Kassandra, 2022 yılı kehanetlerini anlattı! Doğal afetlere dikkat çekti

03.12.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanoğlu var oluşundan itibaren geleceğe dair hep bir merak hissi duydu. Tarih boyunca pek çok kahin geleceğe yönelik tahminleriyle dikkatleri çekti. Baba Vanga ve Nostradamus, tarihin en popüler kahinleri arasında kabul ediliyor. Ancak son dönemde astrolojik öngörüleri sayesinde Kassandra ilgi çeken isimlerden birine dönüştü. Ünlülerin astroloğu olarak bilinen Kassandra’nın 2022 yılına dair kehanetleri herkesi şaşırttı.

Ünlülerin astroloğu Kassandra, 2022 yılı kehanetlerini anlattı! Doğal afetlere dikkat çekti

Ünlülerin astroloğu olarak bilinen ve kimliğini gizlemeyi tercih eden Kassandra hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Doğum yeri, tarihi ve gerçek varlığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor. Kendisiyle ilgili bilgi vermeyi reddeden Kassandra, ortaya attığı kehanetlerle adından söz ettirmeyi başardı. Kassandra’nın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi üzerine gözler 2022 yılına dair öngörülerine çevrildi.

2022 YILI DOĞAL AFETLERLE GEÇECEK

Ünlü astrolog Kassandra, 24 Haziran tarihinde Türkiye’de orman yangınlarının çıkacağını ve Amerika’da 8.2’lik deprem gerçekleşeceğini söylemişti. Bazı depremlerin paniğe neden olacağından söz eden Kassandra, 2022 yılının doğal afetlerle geçeceğini belirtti.

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SUSUZLUK YAŞANACAK

Kassandra’nın Türkiye’ye yönelik kehanetlerinde İzmir ve İstanbul detayı merak uyandırdı. Deprem ve orman yangınlarının 2022 yılında artacağından söz eden Kassandra, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin susuzluk sorunuyla boğuşacağını belirtti. Kehanetini desteklemek için Kassandra, “Gökyüzünde bir bomba patlayacak ve bu kuvvetli yağışlara neden olacak. Bu bölgelerde sel felaketi sinyalleri görüyorum” dedi.

Büyük boyutta depremlerin Türkiye’de meydan gelebileceğini söz eden Kassandra, insanlığın depremle mücadeleye başlayacağını dile getirdi. Deprem korkusunun insanları esir alacağından söz eden Kassandra, “İlerleyen yıllarda koronavirüs benzeri salgın hastalıklar yeni türleriyle karşımıza çıkacak.” diye konuştu.

GERGİNLİK HAVASI ARTIYOR

Uluslararası anlamda gerilimin artacağından bahseden Kassandra, sıcak bir savaş ihtimalinden uzak durdu. Yeni bir dünya savaşının yakın gelecekte var olmadığından bahseden ünlü astrolog, ülkelerin birbirine göz dağı vereceğini vurguladı. Kassandra, “Soğuk savaş olarak nitelendirebileceğimiz bir çekişme olacak. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için kimi zaman sessiz kalmayı tercih edecek” ifadelerini kullandı.

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