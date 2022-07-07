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26 asal mı? 26 sayısı asal mıdır?

04.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sayı sadece kendisine ve bire kalansız bölünüyorsa, asal sayı olarak tanımlanır. Peki, 26 asal mı? 26 sayısı asal sayı kurallarına uyup uymadığı incelendiğinde başka bölenlerinin de olduğu anlaşılır. Dolayısıyla 26 sayısı asal sayı kuralları taşımadığı için bu gruba dahil değildir.

26 asal mı? 26 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar sadece kendisine ve bire kalansız bölünebilen sayılardır. Asal sayılar, birden büyük olur. Asal sayılarda yalnızca iki tane çarpan vardır. Çarpanların birini sayının kendisi, diğerini 1 sayısı oluşturur. 2’den başlayan asal sayılar sonsuzdur. 2, çift sayıların içindeki tek asal sayıdır. 2 haricinde çift sayıların içinde başka asal sayı yoktur. Peki 26 sayısının asal sayı kurallarını taşımadığı nasıl anlaşılır?

997 asal mı? 997 sayısı asal mıdır?997 asal mı? 997 sayısı asal mıdır?

26 asal mı?

1 ve kendisi dışında başka sayılara bölünmeyen sayılara asal sayı denir. Tanıma göre 26 sayısı asal sayı değildir. 26 sayısı, kendisi ve 1 haricinde 2, 13 gibi sayılara da bölünür. Aynı zamanda asal sayılar 2 adet çarpandan oluşur. Ancak 26 sayısının ikiden fazla çarpanı vardır.

2’den çok pozitif böleni olan 26 sayısı, asal sayı kurallarına uymaz.

Günümüzde şifreleme gibi pek çok işlemde kullanılan asal sayılar, matematikçiler tarafından çeşitli yöntemlerle bulunur. Sanal ağı kullanarak tam sayıları tek tek eleyen araştırmacılar, bu eleme sonucunda kısa zamanda çok sayıda asal sayıya ulaşırlar.

223 asal mı? 223 sayısı asal mıdır?223 asal mı? 223 sayısı asal mıdır?


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151 asal mı? 151 asal mı?
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