26 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama diziseverler tarafından her gün takip edilen konular arasında yer alıyor. İşte 26 Ekim reyting sonuçları sıralaması...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 26 EKİM

1) Masumlar Apartmanı

2) Evlilik Hakkında Her Şey

3) Esra Erol'da

4) Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5) Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB REYTİNG SONUÇLARI - 26 EKİM

1) Masumlar Apartmanı

2) Evlilik Hakkında Her Şey

3) Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4) Masterchef Türkiye

5) Evlilik Hakkında Her Şey (Özet)



