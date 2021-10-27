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26 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?

27.10.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİAK, her gün merakla beklenen reyting sonuçlarını açıklıyor. Her gün, bir önceki günün reyting sonucu belli oluyor. Geçtiğimiz akşam ekranlarda Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye gibi yapımlar yer aldı. İşte 26 Ekim reyting sonuçları sıralaması...

26 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama diziseverler tarafından her gün takip edilen konular arasında yer alıyor. İşte 26 Ekim reyting sonuçları sıralaması...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 26 EKİM

1) Masumlar Apartmanı
2) Evlilik Hakkında Her Şey
3) Esra Erol'da
4) Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
5) Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB REYTİNG SONUÇLARI - 26 EKİM

1) Masumlar Apartmanı
2) Evlilik Hakkında Her Şey
3) Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
4) Masterchef Türkiye
5) Evlilik Hakkında Her Şey (Özet)


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