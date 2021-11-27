Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 26 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

26 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

27.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Kasım 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

26 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

26 Kasım 2021 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Hedefim Sensin, Show TV’de Aziz, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları reytinglerde birbirileriyle yarıştı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

26 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

26 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Aziz dizisi aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aziz , üçüncü sırada ise Kırmızı Oda yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aziz, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

26 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

AB İLK 10 PROGRAM

26 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

26 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! “12 yaşında zannediyorlar”Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! “12 yaşında zannediyorlar”
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! “12 yaşında zannediyorlar”

Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! “12 yaşında zannediyorlar”

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

Benzerliği sayesinde milyonlarca dolar kazandı! “Bu ağlatıyor”

Benzerliği sayesinde milyonlarca dolar kazandı! “Bu ağlatıyor”

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Acıdan bayılmıştı! Şimdi binlerce dolar kazanıyor

Acıdan bayılmıştı! Şimdi binlerce dolar kazanıyor

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Görenler tanıyamadı! Dövmesiz halini paylaşınca...

Görenler tanıyamadı! Dövmesiz halini paylaşınca...

Kendisiyle evlenmişti! Şimdi de boşanma davası açtı

Kendisiyle evlenmişti! Şimdi de boşanma davası açtı

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.