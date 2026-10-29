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Klozetlerdeki inatçı kireç lekeleri için pratik ikili! Evde basit karışım

Klozet temizliğinde çamaşır suyu ve fırça kullanmak her zaman yeterli olmayabiliyor. Özellikle su seviyesinin çevresinde oluşan kahverengi halkalar, ne kadar ovalanırsa ovalansın çıkmayabiliyor. Bu lekelerin nedeni pas değil, kireç birikimi olabilir. Temizlik için önerilen yöntem haberimizde...

Klozetlerdeki inatçı kireç lekeleri için pratik ikili! Evde basit karışım
Çiğdem Berfin Sevinç

Klozette zamanla oluşan lekeleri temizlemek için evde bulunan beyaz sirke ve karbonat da tercih edilebiliyor. Beyaz sirke hafif kireç birikimlerinin çözülmesine yardımcı olurken karbonat, yüzeydeki kirlerin temizlenmesinde destekleyici rol oynayabiliyor.

Klozetlerdeki inatçı kireç lekeleri için pratik ikili! Evde basit karışım 1

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT TEK BAŞINA TEMİZLİK SAĞLAMAZ

Bu yöntemi denemek isteyenler, klozetin lekeli bölgesine bir miktar beyaz sirke uygulayıp kısa süre bekletebilir. Ardından az miktarda karbonat ekleyerek yüzeyi klozet fırçasıyla nazikçe temizleyebilir ve sifonu çekebilir. Ancak sirke ile karbonatın birlikte kullanılması, asit ve bazın birbirini nötralize etmesi nedeniyle kireç çözme etkisini azaltabilir. Bu nedenle inatçı kireç lekelerinde klozetlere uygun bir kireç çözücü ürün daha etkili olabilir.

Önemli uyarı: Beyaz sirke veya başka asitli ürünleri çamaşır suyuyla kesinlikle karıştırmayın. Tehlikeli klor gazı açığa çıkabilir. Farklı temizlik ürünlerini birlikte kullanmaktan kaçının.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz sirke karbonat tuvalet klozet
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