27 Haziran reyting sonuçları belli oldu! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

27 Haziran Pazar akşamı Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Eltilerin Savaşı, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT 1'de UEFA EURO 2020 Belçika-Portekiz Futbol Karşılaşması ve FOX TV'de Şef Akademi gibi dizi ve programlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.
27 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Belçika-Portekiz UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Baş Belası” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Belçika-Portekiz UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Hollanda-Çekya UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 3.sırada “Masterchef Türkiye” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar sebebiyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum