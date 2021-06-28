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27 Haziran reyting sonuçları belli oldu! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

28.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Haziran Pazar akşamı Masterchef, Baş Belası, Eltilerin Savaşı, Menajerimi Ara, Şef Akademi gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. 27 Haziran Pazar günü reyting sıralaması total ve AB olarak ölçüldü. TRT1’deki EURO 2020 maçları da futbolseverlerin ilgi odağı oldu.

27 Haziran reyting sonuçları belli oldu! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

27 Haziran Pazar akşamı Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Eltilerin Savaşı, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT 1'de UEFA EURO 2020 Belçika-Portekiz Futbol Karşılaşması ve FOX TV'de Şef Akademi gibi dizi ve programlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

27 HAZİRAN 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Belçika-Portekiz UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Baş Belası” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Belçika-Portekiz UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Hollanda-Çekya UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 3.sırada “Masterchef Türkiye” yer aldı.

27 Haziran reyting sonuçları belli oldu! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu

Not: TİAK'ın aldığı karar sebebiyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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