Günlük hayatın içinde çoğu zaman fark etmeden yaşadığımız, öğrendiğimizde ise dünyaya bakışımızı değiştiren pek çok gerçek var. İnsanlığın hala çözemediği sorunlardan evrenin işleyişine, tıp tarihinin şaşırtıcı ayrıntılarından felsefenin yanıt bulamadığı sorulara kadar uzanan bu bilgiler, bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi yeniden sorgulatıyor.

1. MODERN KÖLELİK HALA MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI ETKİLİYOR

Köleliğin tarih kitaplarında kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günümüzde de milyonlarca insan, özgürlüğünden mahrum bırakılarak zorla çalıştırılma ve zorla evlendirilme gibi insanlık dışı koşullarda yaşamını sürdürüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Walk Free ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan 2022 tarihli rapora göre, 2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 49,6 milyon kişi modern kölelik koşullarında bulunuyordu. Bu kişilerin 27,6 milyonu zorla çalıştırılırken 22 milyonu zorla evlendirilmişti.

2. GÜNEŞ'İN YOK OLDUĞUNU ANCAK 8 DAKİKA SONRA FARK EDERDİK

Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz Güneş, aslında onun yaklaşık 8 dakika 20 saniye önceki görüntüsü. Bunun nedeni, Güneş'ten çıkan ışığın Dünya'ya ulaşmasının bu kadar zaman alması.

Daha da şaşırtıcı olanı ise Güneş'in aniden ortadan kaybolduğunu varsaydığımızda yaşanacaklar. Böyle bir durumda Dünya'daki gözlemciler, Güneş'in yok olduğunu hemen anlayamazdı. Çünkü ışık gibi kütleçekimindeki değişimler de Dünya'ya yaklaşık aynı sürede ulaşırdı.

Öte yandan Güneş'in bir süpernova patlaması yaşaması beklenmiyor. Bunun için gereken kütleye sahip olmayan yıldızımızın yaklaşık 5 milyar yıl sonra kırmızı dev aşamasına geçmesi ve dış katmanlarını uzaya bırakması öngörülüyor.

3. MOTORLU TESTERELERİN GEÇMİŞİNDE DOĞUM AMELİYATLARI BULUNUYOR

Bugün ağaç kesmekle özdeşleşen zincirli testerenin tarihçesi, oldukça şaşırtıcı bir tıbbi uygulamaya dayanıyor.

1780'lerde İskoç cerrahlar John Aitken ve James Jeffray tarafından geliştirilen ilk zincirli testere benzeri alet, ağaç kesmek için değil, doğum sırasında yaşanan ciddi komplikasyonları gidermek amacıyla kullanılıyordu.

Simfizyotomi adı verilen bu cerrahi işlemde, bebeğin doğum kanalından geçmesini kolaylaştırmak için annenin leğen kemiğinin ön kısmındaki eklem kesilerek genişletiliyordu. Geliştirilen küçük, elle çalıştırılan zincirli testere de bu işlemde cerrahlara yardımcı oluyordu.

1830'lu yıllarda Alman cerrah Bernhard Heine, aletin daha gelişmiş bir versiyonunu tasarladı. Zaman içerisinde motorlu modellerin ortaya çıkmasıyla zincirli testereler bugünkü kullanım alanına yöneldi.

4. BAŞKALARININ GERÇEKTEN VAR OLDUĞUNU KESİN OLARAK KANITLAYABİLİR MİYİZ?

Etrafınızdaki insanların, hatta en yakınlarınızın bile gerçekten var olduğunu yüzde 100 kesinlikle kanıtlayabilir misiniz?

Bu soru kulağa oldukça tuhaf gelse de felsefenin en eski ve tartışmalı problemlerinden birine dayanıyor.

Tekbencilik (solipsizm) olarak bilinen felsefi yaklaşım, kişinin kesin olarak bilebileceği tek şeyin kendi zihni ve bilinç deneyimleri olduğunu savunuyor. Bu düşünceye göre dış dünyanın ve diğer insanların varlığına ilişkin tüm bilgilerimiz sorgulanabilir.

Ünlü filozof René Descartes da her şeyden şüphe ederek kesin bilgiye ulaşmaya çalışmış ve bu düşünce sürecinin sonunda "Düşünüyorum, öyleyse varım" sonucuna ulaşmıştı. Ancak Descartes'ın bu yaklaşımı doğrudan tekbenciliği savunduğu anlamına gelmiyor.

Bugün de başkalarının zihinlerinin varlığı felsefede tartışılmaya devam ediyor. Çünkü bir insanın gerçekten bilinç sahibi olduğunu, yalnızca dışarıdan gözlemleyerek kesin biçimde kanıtlamak sanıldığı kadar kolay değil.

5. BAZI ÖRÜMCEKLER YARASALARI BİLE AVLAYABİLİR

Örümceklerin avlarının çoğunlukla sinek ve küçük böceklerden oluştuğunu düşünüyorsanız, doğadaki bazı türlerin avlanma becerileri sizi şaşırtabilir. Çünkü bazı örümcekler, kendilerinden çok daha büyük canlıları, hatta yarasaları bile yakalayabilir.

Araştırmacılar Martin Nyffeler ve Mirjam Knörnschild tarafından 2013 yılında PLOS ONE dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma, örümceklerin yarasa yakaladığı 52 farklı vakayı bir araya getirdi.

Antarktika dışında dünyanın neredeyse tüm kıtalarında kaydedilen bu olayların önemli bir bölümü Orta ve Güney Amerika'da görüldü. Vakaların büyük kısmında ağ ören örümceklerin etkili olduğu, yakalanan yarasaların ise genellikle küçük böceklerle beslenen türlerden oluştuğu belirtildi.

Bu örnekler, örümceklerin yalnızca küçük böcekleri avlayan canlılar olmadığını ve doğadaki beslenme ilişkilerinin tahmin edilenden çok daha şaşırtıcı olabileceğini ortaya koydu.