27 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? İşte AB ve total sıralama

Sevenlerini üzen Mucize Doktor’un final bölümü ise geniş izleyici kitlesine ulaştı. Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve final bölümüyle ekrana veda eden Mucize Doktor dizileri arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

27 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe gününe ait reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 20 MAYIS

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 CAMDAKİ KIZ

3 MUCİZE DOKTOR

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 ESRA EROL'DA

6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

7 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

8 BİR ZAMANLAR KIBRIS

9 SURVİVOR

10 ATV ANA HABER



