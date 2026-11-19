Güney Afrika'daki Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görev yapan adli tıp uzmanı Charmaine van Wyk, Newsweek'e yaptığı açıklamada en korkunç ölüm yöntemlerinin, kişinin uzun süre bilincini kaybetmeden acı çektiği uygulamalar olduğunu söyledi.

Uzmanın dikkat çektiği yöntemlerden biri ise "necklacing" olarak biliniyor. Bu yöntemde içi benzin gibi yanıcı maddelerle doldurulan bir araç lastiği, kurbanın göğüs ve kollarının çevresine geçiriliyor ve ardından ateşe veriliyordu.

Van Wyk, kişinin bu sırada bilincinin açık kalmasının yöntemi son derece acı verici hale getirdiğini ifade etti. Yoğun dumanın solunması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ağır yanıklar da ölümcül sonuçlara yol açıyordu.

GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Necklacing yöntemi, 1980'lerin ortalarında ve sonlarında Güney Afrika'daki siyah yerleşim bölgelerinde ortaya çıktı. Apartheid rejimine karşı mücadele döneminde, devletle iş birliği yaptığı düşünülen kişiler hedef alınıyordu.

Polis muhbirleri, istihbarat görevlileri, belediye yetkilileri ve siyasi rakipler bu şiddetin hedefleri arasında yer aldı. Ancak bazı suçlamaların dedikodulara, kişisel husumetlere veya şüphelere dayanması nedeniyle masum insanlar da bu yöntemle öldürüldü.

Uygulamanın büyük tepki çekmesinin ardından Afrika Ulusal Kongresi (ANC) gibi önemli özgürlük hareketleri yöntemi resmen kınadı. Bu tür cinayetler 1990 yılına gelindiğinde önemli ölçüde azaldı.

TARİHTE BENZER YÖNTEMLER DE KULLANILDI

Tarihte insanlara yönelik uygulanan başka korkunç infaz yöntemleri de bulunuyor. Kolombiya'da uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirilen "Colombian Necktie" yönteminde kurbanın boğazı kesiliyor ve dili açılan kesikten dışarı çıkarılıyordu.

Haiti'de ise "Père Lebrun" adı verilen benzer bir şiddet yöntemi, toplu cezalandırma olaylarında kullanıldı.

Avrupa'da Orta Çağ ve erken modern dönemde uygulanan kazığa bağlayarak yakma yöntemi de tarihin en acımasız infazlarından biri olarak biliniyor. Antik Yunan'da kullanılan tunç boğa yönteminde ise kurbanlar içi boş metal bir heykelin içine kapatılarak ateş üzerinde yakılıyordu.