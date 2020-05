27 Mayıs'a Çankaya Köşkü'nde şahit olan koruma polisi yaşananları anlattı

Çankaya Köşkü yakınında da tank seslerinin yankılanmaya başladığını kaydeden Çelebi, "Tank sesleri gelmeye başladı. 3-4 tank gele gele Hariciye Köşkü'nden topları köşke doğru çevirdi. Megafonla 'Sayın Reisicumhur teslim ol, her taraf Milli Savunmaya geçmiştir. Teslim ol, teslim olmadığın takdirde mukadderat bizim elimizdedir' anonsu yaptılar." ifadelerini kullandı.

Çelebi, anonsun ardından Köşk'ün kapısında tüm yaverlerin toplandığını ve Bayar'ın da kapıya çıktığını söyledi.

Bayar'da hiç heyecan olmadığını gözlemlediğini dile getiren Çelebi, o an yaşananları şöyle anlattı:

"Bayar, 'Ne oluyor bir bakın' dedi. Heyecan yoktu Bayar'da, 'Bakın' dedi. Kapıya bir cip gönderdiler. Bir şoför ve bir teğmen gitti. Teğmeni bırakmadılar. Bu tartışma hemen hemen bir saat sürdü. O zaman Muhafız Alayı alarm verdi. Her taraf ayakta, kaynıyor.

Beklemenin neticesinde cevap verilmeyince dış kapıdan girmeye başladılar. Bir arabanın üzerinde yaklaşık 15 tane Harbiye talebesi vardı. Ellerinde sehpalı makineli tüfeklerle geldiler. Bir üsteğmen köşkün içine girmek isteyince telefona sarıldım. 'Et namussuz et, hep sizin başınızın altından çıkmadı mı?' dedi, dipçiği salladı ama vurmadı. Kapıdan içeri girdi.

İçeride Bayar'a, her yerin zaptedildiğini söylediler. O da 'Ben millet iradesiyle geldim, millet iradesiyle giderim' diyor. Koluna girdiler, indirdiler aşağıya. Cipe bindirdiler, aldılar götürdüler."