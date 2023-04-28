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27 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Muzice, Gülcemal dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

28.04.2023 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Yüz Yıllık Muzice, Gülcemal ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 27 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Muzice, Gülcemal, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

27 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Yüz Yıllık Muzice, Gülcemal dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 27 Nisan Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. 27 Nisan Cuma gününün reyting sonuçları...

27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Nisan Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (20 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Aldatmak, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ATV ANA HABER ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 ALDATMAK (OZET) ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
9 SURVIVOR TV8
10 GULCEMAL FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 ALDATMAK ATV
4 YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 ALDATMAK (OZET) ATV
7 ATV ANA HABER ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 RAMAZAN SEVINCI TRT 1
10 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 ALDATMAK ATV
4 SURVIVOR TV8
5 ATV ANA HABER ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV
9 GULCEMAL FOX
10 ALDATMAK (OZET) ATV

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