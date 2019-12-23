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27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi! Bir haftada 4 baba adayı aradı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Antalya’da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen, gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesinin peşine düşen Dilek Yakar'ı (28) bir hafta içinde 4 kişi arayarak babası olduğunu iddia etti.

27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi! Bir haftada 4 baba adayı aradı

Antalya'da evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak Dilek evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye- Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine 1,5 yıl önce gerçeği kızlarına anlattı.

Gerçeği öğrenmesinin hemen ardından bebeklik fotoğraflarını toplayan Dilek Yakar'ın sesini duyurdu. Doğduğu kliniğin doktor F.Ö.'nün özel kliniği olduğunu ve F.Ö.'nün yıllar önce intihar ettiğini öğrenen Dilek Yakar, ailesinin izine rastlayabileceği tek umudunu da kaybedince sağ gözünün altındaki doğum lekesiyle biyolojik ailesinin peşine düştü.

1 HAFTADA 4 KİŞİ ARADI

Haberin gündem olmasının ardından Dilek Yakar'ı 1 haftada arayan 4 kişi, "Baban benim" dedi. İlk arayan kişinin Akdeniz Üniversitesi'nde memur olduğunu ve anlattıklarıyla kendi yaşantısının örtüştüğünü, ancak içinde yine de tedirginlik olduğunu belirten Yakar, ikinci kişinin ise Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden bir kişi olduğunu söyledi. Diğer iki kişiyle ilgili detaylı bilgi alamadığını, sadece telefonla görüştüğünü, bir anda 4 kişi kendisine 'Ben babanım' dediği için kafa karışıklığı yaşadığını aktaran Dilek Yakar, "Bir televizyon programına çıkmıştım. O televizyon kanalını da aramışlar 'Babasıyım' diye. Bir anda 4 babam oldu. Kim gerçek babam bilmiyorum ve kafam karıştı. Arayanlardan o kadar bunaldım ki telefonumu 2 gün kapattım. Şimdi gerçek babamın kim olduğunu DNA testiyle öğrenmenin peşindeyim" diye konuştu.

Birkaç gün sonra test yaptırmak için İstanbul'a gideceğini belirten Dilek Yakar, karışık duygular içinde olduğunu ve test için yalnız gideceğini de sözlerine ekledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
evlatlık baba Dilek Yakar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ahmak seni terkedip aramayanlarrın peşine düşmüşsün. Seni büyüten kişilerin elini öp iyi bir evlat ol.
çok düşünme para kimdeyse ona baba de
sen ananna bak kızım anan kimi derse baban budur baban odur...
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