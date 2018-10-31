YEMEK

27 yıldır sadece meyveyle beslenen ve çocuklarını da meyve yedirerek büyüten vegan anne

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

27 yıldır sadece meyve tüketerek beslenen 52 yaşındaki vegan Anne Osborne, çocuklarına da çiğ beslenme yöntemini aşıladığını söylüyor. Beslenme şeklinin kendi tercihi olduğunu anlatan anne, bu durumdan son derece memnun.

27 yıldır sadece meyveyle beslenen ve çocuklarını da meyve yedirerek büyüten vegan anne

Avuıstralya'da yaşayan Anne 2 çocuk sahibi. 27 yaşındaki Camlo ve 14 yaşındaki Cappi'ye de kendi beslenme tarzını benimseterek sağlıklı bir şekilde büyütmüş.

Sadece meyve tüketerek beslenen anne kendisinin oldukça enerjik ve sağlıklı olduğunu söylüyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: "İnsanlar soruyor, 'O kadar meyveden sıkılmıyor musun?', fakat öyle çok meyve çeşidi var ki. Asla sıkılmam! Eğer güzel bir meyve tercihim varsa, başka bir şey aramam".

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Anne, kahvaltıda mango veya kavun, ara öğünde muz, öğle yemeğinde avokado, akşam yemeğinde ise 2 adet mango yiyor.

Anne'nin eşi de 92 yılına kadar vegan beslenmiş. Şimdilerde ise hem meyve hem de diğer besinleri tüketiyor. Meyve odaklı beslenmeye geçildikten sonra diğer besinlerin artık pek doyurmayacağını savunan Anne, "Bence hepimiz aslında meyve ve sebze yiyici hayvanlarız. İnsanların canı bol sulu ve lezzetli sebze, meyve, kök, fındık, ceviz, ya da tohum gibi besinler çeker... Benim vücudum bunu istiyor" diyor.

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Sosyal ortamlarda sorun yaşamadığını belirten Anne, restorana gittiği zaman meyve tabağı söylüyor ya da meyvelerini yanında taşıyor. Özel günlerde ise hurma, badem, fındık ve fıstık gibi yiyeceklerle besleniyor.

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Anne, 2 çocuğunu da vegan fruteryen şekilde büyüttü. Ek besin olarak ise fındık, fıstık, ceviz, badem, kaju gibi iç meyveler verdi ve şu an çocuklar olabildiğince sağlıklılar.

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Anahtar Kelimeler:
vegan beslenme beslenme biçimleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaşamakmı ln bu bir insan et yemiyorsa neden yaşar ki :)
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