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"27 yıldır setteyim" diyen Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı! 2 ay arasındaki fark dikkat çekti

08.09.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşulan Cem Yılmaz bu defa "27 yıldır setteyim" diyerek güncel emekli maaşını açıkladı. Ünlü ismin Haziran ve Ağustos ayındaki maaş farkı dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar Erşan Kuneri dizisini çeken Yılmaz, güncel emekli maaşını açıkladığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin maaşını duyanlar çok şaşırdı. Ünlü komedyenin gönderisinin altına; 'Maaş az değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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İLK MAAŞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu söylemişti. Yılmaz, Haziran ayında ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıklamıştı. Ünlü ismin Haziran ve Ağustos ayındaki maaş farkı dikkatlerden kaçmadı.

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ERŞAN KUNERİ 2 GELİYOR

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer almıştı.

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Yılmaz, dizinin ikinci sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağını açıkladı.

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Cem Yılmaz Oyuncu

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