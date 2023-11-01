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27 yıllık evlilik sona ermişti! Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a romantik kutlama

01.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aslantuğ eski eşinin doğum gününü kutladı.

27 yıllık evlilik sona ermişti! Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a romantik kutlama

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitiren ve boşanma sonrası yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ hem evliliğine dair hem de bekar hayatına dair yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Aslantuğ eski eşinin doğum gününü kutladığı mesajla dikkat çekti.

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Anlaşmalı olarak boşanan ve ikili adliyeden el ele çıkan çift çok konuşulmuştu. Arzum Onan için bir şiir yazan Mehmet Aslantuğ, şiirini seslendirdiği bir video paylaştı. Eşinin 50. yaş gününü kutlanan Aslantuğ paylaşımına "İyi ki doğdun güzel kız. Bir Ekim sabahı
Kadınlarına da Güneş gibi parlayan

  1. Yılda ki, 50. yaş gününe
    Son Ekim sabahına
    Hoş geldin" notunu düştü.

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Aslantuğ'un şiirinin tamamı şu şekilde:
"Hoş geldin... Kucağına doğduğuna, kucağına aldığına, sevenine, sevdiğine hoş geldin.
Mutluluğun yeşerdiği anlara, sislendiği zamanlara, el verdiğin geçmişe, uzandığın geleceğe...

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Sevincine, hüznüne, bildiğine değdiğine, bilemeyip yetişemediğine hoş geldin.
Senden, sağlığından, huzurundan başka derdi olmayan, meramını anlatan anlatamayan tüm duygulara hoş geldin.
Ey cumhuriyetin güzel kızı! Bir Ekim sabahı kızlarına da güneş gibi doğan ve yine bir Ekim sabahına, bu yüzyılın en iyisine hoş geldin..."

ARZUM ONAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Arzum Onan eski eşinin paylaşımına "Ah... Ağlarım" yorumunu yaptı.


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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ kadınları

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