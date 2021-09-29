28 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

28 Eylül 2021 Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Baba Parası, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Ada Masalı, TRT 1'de Masımlar Apartmanı, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

28 EYLÜL 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM





