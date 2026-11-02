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Faturayı şişiriyor! En çok elektrik tüketen cihazlar belli oldu

Elektrik faturalarında 2027 yılıyla birlikte yeni dönem başlıyor. Yıllık tüketim sınırının düşmesiyle evlerde kullanılan cihazların harcadığı elektrik yeniden gündeme geldi. Bazı cihazların tek başına ayda yüzlerce kilovatsaat tükettiği ortaya çıktı. İşte evde en çok elektrik yakan cihazlar.

Faturayı şişiriyor! En çok elektrik tüketen cihazlar belli oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Elektrik faturalarında 2027 yılıyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Konutlarda yıllık elektrik tüketim sınırı 1 Ocak 2027'den itibaren 3 bin kilovatsaate düşüyor. Elektrikli ısıtıcı, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerinin tüketimleri de yeniden gündeme geldi. Bazı cihazlar tek başına aylık tüketim sınırına yaklaşırken, beyaz eşyaların harcadığı elektrik miktarı daha düşük seviyelerde kalıyor.

Faturayı şişiriyor! En çok elektrik tüketen cihazlar belli oldu 1

ELEKTRİK TÜKETİM SINIRI DEĞİŞİYOR

Konutlarda elektrik tüketimine ilişkin sınır, 2026 yılında yıllık 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla ise bu sınır 3 bin kilovatsaate düşecek.

Söz konusu sınır aylık değil, takvim yılı boyunca yapılan toplam elektrik tüketimine göre hesaplanıyor. Yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim, aylık ortalama 250 kilovatsaate karşılık geliyor.

EPDK'nın açıklamasına göre 2026 yılı boyunca yapılan tüketim, 2027 tarifesinin belirlenmesinde esas alınacak.

EN ÇOK ELEKTRİK TÜKETEN CİHAZLAR HANGİLERİ?

Evlerde kullanılan cihazların elektrik tüketimleri, kullanım süresi ve çalışma şekline göre değişiyor. Üretici verilerine dayanan hesaplamalara göre bazı cihazların aylık tüketimleri şöyle:

Faturayı şişiriyor! En çok elektrik tüketen cihazlar belli oldu 2

Elektrikli ısıtıcı: Günde 4 saat tam güçte çalıştırıldığında ayda yaklaşık 240 kWh elektrik tüketiyor. Bu miktar, aylık 250 kWh ortalama tüketim sınırına oldukça yakın.

Klima: Isıtma modunda günde 4 saat çalıştırıldığında ayda yaklaşık 196,8 kWh elektrik harcıyor. Tüketim, dış hava sıcaklığına ve cihazın çalışma şekline göre değişebiliyor.

Buzdolabı: 615 litrelik bir buzdolabının aylık elektrik tüketimi yaklaşık 22,2 kWh olarak hesaplanıyor.

Çamaşır makinesi: 10 kilogramlık bir makinenin eko 40-60 programında ayda 16 yıkama yapması yaklaşık 15,84 kWh tüketim anlamına geliyor. Pamuklu 60 derece programında ise bu miktar 32 kWh'ye çıkıyor.

Kurutma makinesi: 8 kilogramlık ısı pompalı bir kurutma makinesi, ayda 12 kullanımda yaklaşık 17,28 kWh elektrik tüketiyor.

Bulaşık makinesi: Eko 50 derece programında ayda 30 kez çalıştırılan bir makinenin tüketimi yaklaşık 25,08 kWh oluyor.

Elektrikli fırın: 66 litrelik bir fırının standart test döngüsündeki tüketimi, kullanım türüne göre 0,79 ile 0,98 kWh arasında değişiyor. Ayda 12 kullanımda toplam tüketim 9,48 ile 11,76 kWh'ye ulaşıyor.

SADECE BÜYÜK EV ALETLERİ DEĞİL

Elektrik tüketimi hesaplanırken yalnızca büyük ev aletleri dikkate alınmıyor. Aydınlatma, televizyon, bilgisayar ve aynı elektrik sayacına bağlı diğer cihazların harcadığı enerji de yıllık toplam tüketime ekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik cihaz
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