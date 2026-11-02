Koca şehirde 50 bin kişi üst üste yaşadı: Güneş bile görmediler!

Hong Kong'da bulunan Kowloon Surlu Şehri, bir dönem dünyanın en yoğun nüfuslu yerleşim yeri olarak biliniyordu. Yalnızca 2,7 hektarlık alanda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bölge, dar sokakları, üst üste inşa edilmiş binaları ve zorlu yaşam koşullarıyla dikkat çekiyordu. Suç örgütleri, uyuşturucu faaliyetleri ve yasa dışı işlerle anılan şehir, 1990'lı yıllarda yıkıldı. Bugün ise aynı alanda geçmişin izlerini taşıyan büyük bir park bulunuyor.

KÜÇÜK BİR KALE OLARAK KURULDU

Kowloon Surlu Şehri'nin geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Birinci Afyon Savaşı'nın ardından Hong Kong'un bir bölümü İngilizlerin kontrolüne geçti. Çin'deki Qing yönetimi ise İngiliz kolonisini yakından takip edebilmek amacıyla Kowloon Körfezi'nde surlarla çevrili küçük bir kale inşa etti.

1898 yılında imzalanan anlaşmayla Hong Kong'un büyük bölümü 99 yıllığına İngiltere'ye kiralandı. Ancak Kowloon Surlu Şehri bu anlaşmanın dışında tutuldu ve Çin toprağı olarak kaldı. Böylece bölge, uzun yıllar iki yönetim arasında sıra dışı bir konumda varlığını sürdürdü.

NÜFUSU HIZLA ARTTI, BİNALAR ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon kuvvetleri, yakınlardaki Kai Tak Havalimanı'nı genişletmek için şehrin surlarını yıktı. Savaşın ardından Çin İç Savaşı'ndan kaçan binlerce kişi bölgeye yerleşti.

İngiliz yönetiminin bölgedeki kontrolünün sınırlı kalmasıyla nüfus giderek arttı. 1960'lı yıllardan itibaren yapılaşma hızlandı ve birbirine bitişik binalar yükselmeye başladı. Bazı yapılar 14 kata kadar ulaştı.

Yapıların birbirine çok yakın olması nedeniyle güneş ışığı sokakların büyük bölümüne ulaşamıyordu. Dar geçitler, yetersiz altyapı ve kalabalık yaşam koşulları bölgeyi dünyanın en sıra dışı yerleşim yerlerinden biri haline getirdi.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE ANILMAYA BAŞLADI

Kowloon Surlu Şehri, zamanla suç örgütlerinin etkili olduğu bir bölgeye dönüştü. Üçlüler olarak bilinen Çinli suç örgütleri burada faaliyet gösterirken uyuşturucu ticareti ve yasa dışı işler de yaygınlaştı.

Ancak eski sakinlerin anlattıkları, şehrin yalnızca suç ve karmaşadan ibaret olmadığını ortaya koydu. Bölgede yaşayan bazı kişiler, zorlu koşullara rağmen güçlü komşuluk ilişkilerinin bulunduğunu ve insanların birbirine destek olduğu hareketli bir mahalle hayatı yaşadıklarını anlattı.

1990'LI YILLARDA TAMAMEN YIKILDI

İngiliz ve Çin yönetimleri, 1990'lı yılların başında şehrin yıkılması ve yerine park yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Yıkım çalışmaları 1993 yılında başladı ve 1994 yılına gelindiğinde tamamlandı.

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bu sıra dışı yerleşim yerinden geriye ise tarihi yapılar ve bazı eserler kaldı.

BUGÜN YERİNDE BÜYÜK BİR PARK BULUNUYOR

Kowloon Surlu Şehri'nin bulunduğu alan bugün Kowloon Surlu Şehir Parkı olarak kullanılıyor. Qing Hanedanlığı döneminin Jiangnan bahçelerinden esinlenilerek tasarlanan parkta yürüyüş yolları, pavyonlar ve yeşil alanlar bulunuyor.