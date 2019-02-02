28 kiloydu şimdi gören tanıyamıyor!

Windly, hastalık günlerini ''Yemek yemeyi gördüğüm an fenalaşıyordum. Örneğin annem önüme bir lazanya koysa, fiziksel olarak titremeye başlıyordum'' sözleriyle anlatmıştı.

Hastanelik oldu

Genç kadın, her gün sadece bir dilim tost ve reçel ile beslendiği için sık sık hastanelik oluyordu.