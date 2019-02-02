28 kiloydu şimdi gören tanıyamıyor!

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SAĞLIK  | 02.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Anoreksiya hastalığına yakalanan 21 yaşındaki Annie Widley, 28 kiloya düşerek, ölümle burun buruna gelmişti.

Genç kızın son hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

Anoreksiya hastalığına yakalanan genç kızı çikolata kurtardı!

15 yaşında başladı

15 yaşında başladı
15 yaşındayken anoreksiya hastalığına yakalanan 21 yaşındaki Annie Windly, 28 kiloya kadar düştü.

'Yemek görünce fenalaşıyordum!'

'Yemek görünce fenalaşıyordum!'
Windly, hastalık günlerini ''Yemek yemeyi gördüğüm an fenalaşıyordum. Örneğin annem önüme bir lazanya koysa, fiziksel olarak titremeye başlıyordum'' sözleriyle anlatmıştı.

Hastanelik oldu

Hastanelik oldu
Genç kadın, her gün sadece bir dilim tost ve reçel ile beslendiği için sık sık hastanelik oluyordu.

Mücadeleden vazgeçmedi

Mücadeleden vazgeçmedi
28 kiloya kadar düşen Windly, adeta ölümle burun buruna geldi fakat yılmadı.

Canı çikolata çekti

Canı çikolata çekti
28 kiloya kadar düşen Windly, adeta ölümle burun buruna geldi fakat yılmadı.

Destek mesajı yağdı

Destek mesajı yağdı
Kilo alma sürecini, kendi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan genç kadın, birçok destek mesajı almaya başladı.

İlham olmak istiyor

İlham olmak istiyor
Günden güne kilo alan Annie Windly, en sonunda 45 kiloya ulaştı ve insanlara ilham olmak için, bu süreci sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
anoreksiya hastalık Annie Widley zayıf

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