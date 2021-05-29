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28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve program arasında kim birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
29.05.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs cuma gününe özel reyting sonuçları AB ve total olarak açıklanıyor. Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı Celaleddin gibi önemli dizilerin yarıştığı 28 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları sabah saatlerinden belli oluyor.

28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve program arasında kim birinci oldu?

Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda, Trt1'de Payitaht Abdülhamid ve Atv'de Bozkır Arslanı Celaleddin gibi diziler, izleyicinin ilgisine göre reyting sıralamasında yer aldı. İşte 28 Nisan Cuma reyting sonuçları…

28 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mayıs 2021 cuma gününün reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanıyor.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI (21 Mayıs 2021)

1 KIRMIZI ODA

2 ARKA SOKAKLAR

3 MÜGE ANLI

4 ESRA EROL'DA

5 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

7 ARKA SOKAKLAR

8 SON YAZ

9 GÜLDÜR GÜLDÜR

10 ATV ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI (21 Mayıs 2021)

1 KIRMIZI ODA

2 SELÇUK TEPELİ

3 GÜLDÜR GÜLDÜR

4 MÜGE ANLI

5 SON YAZ

6 GÜLDÜR GÜLDÜR

7 ESRA EROL'DA

8 ARKA SOKAKLAR

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

10 KIRMIZI ODA

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