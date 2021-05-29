28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve program arasında kim birinci oldu?

Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda, Trt1'de Payitaht Abdülhamid ve Atv'de Bozkır Arslanı Celaleddin gibi diziler, izleyicinin ilgisine göre reyting sıralamasında yer aldı. İşte 28 Nisan Cuma reyting sonuçları…
28 Mayıs 2021 cuma gününün reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanıyor.
1 KIRMIZI ODA
2 ARKA SOKAKLAR
3 MÜGE ANLI
4 ESRA EROL'DA
5 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
7 ARKA SOKAKLAR
8 SON YAZ
9 GÜLDÜR GÜLDÜR
10 ATV ANA HABER
1 KIRMIZI ODA
2 SELÇUK TEPELİ
3 GÜLDÜR GÜLDÜR
4 MÜGE ANLI
5 SON YAZ
6 GÜLDÜR GÜLDÜR
7 ESRA EROL'DA
8 ARKA SOKAKLAR
9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
10 KIRMIZI ODA
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