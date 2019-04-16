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28 yıl sonra öğrendi! İmplant yerine sanayi tipi vida...

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
SAĞLIK  | 16.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Buryat Cumhuriyeti’nde 28 yıl önce bir diş hekiminin hastanın damaklarına implant yerine sanayi tipi vida taktığı ortaya çıktı.

28 yıl sonra öğrendi! İmplant yerine sanayi tipi vida...

Rusya’ya bağlı Buryat Cumhuriyeti’nde 28 yıl önce ağzında ağrı olduğu şikayetiyle doktora başvuran hastaya dişlerinin neredeyse tümünün işlevsiz olduğu söylendi. Dişlerinin çoğu sökülen hastaya implant takıldı. Yıllar sonra tekrar doktora giden hasta büyük bir sağlık skandalıyla karşılaştı.

Yıllar önce başvurduğu diş hekiminin ağzına sanayi tipi vida taktığı ortaya çıktı. Hastanın çene kemiklerine monte edilen implantların titanyum implant değil sadece sanayilerde bulunabilen vidalardan olduğu anlaşıldı. Doktorlar durumu hastaya bildirerek ameliyat için onay aldı.

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'BUGÜNE KADAR YAŞAMASI İMKANSIZ'

Doktorlar tarafından yapılan ameliyattan sonra hastanın dişlerindeki vidalar güçlükle çıkarılabildi. Hastanede müşahede altında tutulan hastanın ağzından çıkan vidaların fotoğrafı çekilerek basına servis edildi. Doktorlar ameliyattan sonra hastanenin kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada, vidaların paslı olduğunu, damaklara tutturulan vidaların normal koşullarda çene kemiklerini eritmesi ve iltihaba sebep olarak ölüme bile yol açabileceğini ifade etti.

Doktorlar, hastanın bugüne kadar bu vidalarla yaşamasının imkansız olduğunu savundu.

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Olayın üzerine polise haber verildiği, soruşturma açıldığı ve doktor öldüğü için işlem yapılamadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Buryat Cumhuriyeti rusya İmplant diş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
28 yıl önce önemli, ne taktığı önemli değil
YAHU BU GÜN BİR DERTSİZ UYUYALIM DEDİK,''DUYDUKKİ KOMŞUNUN EŞŞEĞİ KUYRUKSUZ SIPA DOĞURMUŞ'',,,YANİ BU GÜNKÜ DERDİMİZDE BU İMPLANT KONUSU OLSUN. TÜRKİYEDE SAĞLIK İŞİ SAĞLAM ZEMİNE OTURDU ARTIK ŞEHİR HASTENELERİ ÇOK HARİKA VE MODERN OLMUŞTUR.HİZMET FEVKALEDEDİR..ANCAK BU HASTANALERE OLASI BİR SAVAŞTA ABD VE BATI EL KORSA İŞİMİZ ZOR DİKKAT...ABD DURMADAN İRANA KİŞNİYOR DİKKAT .İRAN SIRADAN BİR DEVLET DEĞİL. YÜCE KUR'ANIN ÇİZDİĞİ ÇİZGİ İLE CİHAD EDEN İSLAM DEVLETİDİR. TÜRKİYE BU KONUDA OYUNA GELMEMELİDİR. EZELİ KOMŞUSUNA VE MÜ'MİN İRAN HALKINA KARŞI.YORUM ERDOĞANA ÖZELDİR NOKTA.İMZA OZAYDİN65
Firma İyiyimiş. Sağlam vida ile halletmiş.
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