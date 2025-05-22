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280 milyon TL kazandı, bankaya gidince beş kuruş parası kalmadı! Hayatı mahvoldu...

İspanya'da yaşayan inşaat işçisi 73 yaşındaki Francisco Guerrero, piyangodan 6.5 milyon euro kazandı. Tavsiye almak için bankaya gittiğinde bütün hayatı mahvoldu, elindeki para yok oldu. Şimdi borcundan dolayı evinde kaçak yaşıyor...

280 milyon TL kazandı, bankaya gidince beş kuruş parası kalmadı! Hayatı mahvoldu...
Jale Uslu

İspanya'da yaşayan 73 yaşındaki Francisco Guerrero piyangodan tam 6,5 milyon euro (yaklaşık 280 milyon) tutarında ikramiye kazandı. Fakat inşaat işçisi kısa sürede bütün parasını kaybetti.

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BANKANIN KARARI HAYATINI MAHVETTİ

Francisco, euro'ya yeni geçen İspanya'da ödülün peseta cinsinden olduğunu sanıp 39 bin euro kazandığını düşündü. Kendisini "eğitimsiz" ve "finansal konularda tamamen cahil" bir adam olarak tanımlayan Francisco, yeni bulduğu servetini nasıl yöneteceği konusunda bankaya başvurdu.

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"Beni birkaç kez öğle yemeğine davet ettiler ve sonra imzalamam için bankaya götürdüler. İki kadeh şarapla, kendimi toparladım ve bana ne dedilerse imzaladım. Bugüne kadar hala ne imzaladığımı bilmiyorum; telaffuz bile edemiyorum." dedi. Kendisine en iyi hareketin tüm ödül parasını yüksek riskli, yüksek getirili finansal ürünlere yatırmak olacağı söylendi. Bankayla yaptığı görüşmelerde imzaladığı belgeleri anlamadığını iddia ediyor.

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2009'da geçirdiği diz ameliyatı sayesinde yaptığı finansal yatırımların parasını yok ettiğini anlamasını sağladı. Hesaplarına baktığında tüm parası erimişti. Kazancının yüzde 60'ını kendisine, yüzde 40'ını ise beş çocuğuna ayıran Francisco, hepsini tek bir hesapta tuttuğu için çocukları için ayırdığı parayı da kaybetti. Ev kredisini de ödeyemeyen talihsiz adam kendi evinde kaçak gibi yaşamaya başladı.

PARANIN BİR KISMINI GERİ ALDI

2016 yılında alınan emsal niteliğindeki bir kararla banka, Francisco'nun parasını "karmaşık ürünlerde" sakladığı gerekçesiyle ona 1,06 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı. 2019 yılında ise iki çocuğunun kişi başı 600 bin euroluk yatırımında 'rıza eksikliği' olduğu gerekçesiyle mahkeme 1.2 milyon euro daha geri ödenmesine karar verdi.

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