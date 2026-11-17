Alarmı kapatır kapatmaz telefona uzanmak, pek çok kişinin sabah alışkanlıkları arasında yer alıyor. E-postaları kontrol etmek, haberlere göz atmak veya sosyal medyada gezinmek günün ilk dakikalarında sıradan bir davranış gibi görünse de uzmanlara göre bu alışkanlık zihinsel açıdan yorucu olabilir. Sabahın ilk anlarında dijital uyaranlara maruz kalmak, beynin güne sakin bir geçiş yapmasını zorlaştırarak kişinin kendisini daha gergin hissetmesine neden olabiliyor.

UYANIR UYANMAZ TELEFONA BAKMAK STRESİ NASIL ETKİLİYOR?

Parade'de yer alan habere göre, sabah gözlerini açar açmaz telefon ekranına yönelmek, zihni henüz güne hazırlanırken yoğun bilgi akışına maruz bırakıyor. Haber başlıkları, iş e-postaları ve sosyal medya bildirimleri, kişinin daha yataktan kalkmadan dışarıdan gelen taleplere odaklanmasına yol açabiliyor.

Terapist ve klinik seksolog Dr. Anna Elton, beynin uyandıktan hemen sonra hassas olduğunu belirtiyor. Elton'a göre bildirimleri veya haberleri kontrol etmek, sinir sistemi henüz dengelenmeden kişiyi tepki verme moduna sokabiliyor.

Bu alışkanlığın etkileri her zaman belirgin bir panik veya yoğun kaygı şeklinde ortaya çıkmayabiliyor. Uzmanların dikkat çektiği belirtiler arasında gün içinde işleri önceliklendirmekte zorlanma, sinirlilik, dinlenmiş hissetmeme ve sürekli geç kalıyormuş gibi düşünme yer alıyor.

SABAH TELEFON KULLANIMI KORTİZOL SEVİYELERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Kortizol, vücudun uyanma ve günlük ritminin düzenlenmesinde rol oynayan bir hormon. Sabah saatlerinde doğal olarak yükselmesi beklenen kortizol, tek başına olumsuz bir durum anlamına gelmiyor. Ancak sabahın ilk anlarında yoğun dijital uyaranlara maruz kalmanın stres tepkilerini artırabileceği belirtiliyor.

Haberde, telefon bildirimleri ve yoğun bilgi akışının bazı kişilerde gerginlik, huzursuzluk ve gün içinde zihinsel yorgunluk hissiyle ilişkili olabileceği aktarılıyor. Bununla birlikte, sabah telefona bakmanın herkeste kortizol seviyesini yükselttiğini veya kronik strese neden olduğunu kanıtlayan bir sonuçtan söz edilmiyor.

SABAH STRESİNİ AZALTMAK İÇİN HANGİ ALIŞKANLIKLAR ÖNERİLİYOR?

Uzmanlar, güne daha sakin başlamak için uyanma ile telefon kullanımı arasına kısa bir süre koyulmasını öneriyor. Haberde öne çıkan öneriler şöyle:

Telefonu yataktan uzak tutun: Telefonu gece boyunca başka bir odada şarj etmek, sabah uyanır uyanmaz ekrana yönelme alışkanlığını azaltabilir. Bunun yerine başucunda klasik bir çalar saat kullanılabilir.

İlk 20 dakika ekrandan uzak durun: Uyanır uyanmaz bildirimleri kontrol etmek yerine kişisel bakım, su içmek ve güne hazırlanmak için zaman ayırın.

Gün ışığından yararlanın: Sabah birkaç dakika açık havada bulunmak veya pencereden doğal ışık almak, vücudun günlük ritmine uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Basit bir işle güne başlayın: Yatağı toplamak gibi kısa sürede tamamlanabilecek bir görev, güne daha düzenli başlama hissi verebilir.

Nefes egzersizi ve hafif esneme yapın: Güne yoğun uyaranlarla başlamak yerine kısa bir nefes çalışması veya hafif hareketlerle daha sakin bir geçiş sağlayabilirsiniz.