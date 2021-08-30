29 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Yayınlanan dizi, film ve programlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Büyük Beyaz, FOX TV'de Kılıbık, Show TV'de Tosun Paşa, Aile Şerefi, Star TV'de Vizontele Tuuba gibi yapımlar, total, AB ve ABC sıralamasında üst sıraları zorladı.
29 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “İkimizin Sırrı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada “İkimizin Sırrı” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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