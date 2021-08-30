Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 29 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

29 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

30.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye, İkimizin Sırrı, Büyük Beyaz, Kılıbık, Tosun Paşa, Aile Şerefi ve Vizontele Tuuba gibi yapımlar, ekranlarda yer aldı.

29 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Yayınlanan dizi, film ve programlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Büyük Beyaz, FOX TV'de Kılıbık, Show TV'de Tosun Paşa, Aile Şerefi, Star TV'de Vizontele Tuuba gibi yapımlar, total, AB ve ABC sıralamasında üst sıraları zorladı.

29 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “İkimizin Sırrı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada “İkimizin Sırrı” yer aldı.

29 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Bu hafta doğdu! Yürüyüşüyle gönülleri fethettiBu hafta doğdu! Yürüyüşüyle gönülleri fethetti
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Matrix 4’ten ilk bilgiler! Alacağı ücret tartışma yarattı

Matrix 4’ten ilk bilgiler! Alacağı ücret tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Ezel’in dayısı beyaz perdede! Detaylar dikkat çekti

Ezel’in dayısı beyaz perdede! Detaylar dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.