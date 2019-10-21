29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri

Alaçatı’yı gördüm diyenlere önerimiz ise Cunda Adası. Yaz aylarının kalabalığından sıyrılınca daha güzel bir hale gelen Cunda, birbirinden farklı birçok lezzete sahip. Cunda Adası ziyaretinizde deniz ürünleri, kabak çiçeği dolması, Cunda’nın özel lokması, damla sakızlı kahvesi ve kurabiyesini tatmayı unutmayın.

Sokaklarında dolaşırken rengarenk manzaraların ruhunuzu eğlendireceği Alaçatı, şehirden kaçış için harika bir durak. Sokaklarda kaybolmak eyleminin en keyiflisi Alaçatı sokaklarında gerçekleşiyor. Bisikletle dolaşabileceğiniz, adalarını ziyaret edebileceğiniz ve yeni lezzetlerle tanışabileceğiniz Alacatı, ekim ayında ayrı güzel.

Salda Gölü için bir gün ayırmanız yeterli, bir yere geçerken yolda uzun bir mola verip burada vakit geçirebilirsiniz. Buna bir alternatif de kamp yaparak Salda Gölü’nde birkaç gün geçirmek. 29 Ekim tatilinde bu mavi güzelliğe kaçarak şehir stresini bünyenizden atabilirsiniz.

AKYAKA

Türkiye’nin en sakin şehirleri listesinde yer alan Akyaka, Muğla, ekim ayının en güzel tatil destinasyonlarından biri. Azmak Nehri, Akyaka Plajı, Sedir Adası ve Değirmen Bükü Akyaka’da gezebileceğiniz yerler arasında. Muğla merkez ve Marmaris de Akyaka’nın yakınlarında gidebileceğiniz yerler arasında.

KAPADOKYA

Bu kadar deniz kenarı öneri yeter, biraz da doğa harikası önerelim. Dünyada aslında birkaç yerde karşımıza çıkan peri bacalarının en güzel hali Kapadokya’da. Times’ın belirlediği Dünyanın Yeni 25 Harikası listesinde 5. sırada olması da bunun kanıtı. Cumhuriyet Bayramı tatilini bu muhteşem adreste geçirebilirsiniz.

MARDİN

29 Ekim tatilini 4 günlük tatile çevirseniz bile Mardin’in tamamını gezmeye yetmez aslında ama belli başlı yerlerini gezip birbirinden lezzetli yemeklerini tadıp üç dört kilo alıp dönmek mümkün! Mardin Kalesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Ulu Cami, Dara Antik Kenti; Mardin gezinize başlayabileceğiniz yerlerden birkaçı sadece.

DİYARBAKIR

Muhteşem bir şehir ve harika lezzetler! Sülüklü Han, Surlar, Hasan Paşa Hanı, Gazi Köşkü, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve On Gözlü Köprü dönmeden görmemeniz gereken yerleri arasında. 29 Ekim tatilini Diyarbakır gezisi yaparak dolu dolu geçirebilirsiniz.

