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29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

2019 yılında salı gününe denk gelen 29 Ekim, birçok kişi için Pazartesi gününü de izin alıp 4 günlük tatil yapmak anlamına geliyor. Peki 29 Ekim tatilini nasıl değerlendirebiliriz derseniz biletall.com son blog yazısında her zevke uygun önerileri sıraladı.

29 Ekim'de şehirden kaçış için 7 öneri

Son yıllarda ismini bolca duymaya alıştığımız Salda Gölü, şehirden kaçıp huzura doyacağınız bir mekan.

SALDA GÖLÜ

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Salda Gölü için bir gün ayırmanız yeterli, bir yere geçerken yolda uzun bir mola verip burada vakit geçirebilirsiniz. Buna bir alternatif de kamp yaparak Salda Gölü’nde birkaç gün geçirmek. 29 Ekim tatilinde bu mavi güzelliğe kaçarak şehir stresini bünyenizden atabilirsiniz.

ALAÇATI

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Sokaklarında dolaşırken rengarenk manzaraların ruhunuzu eğlendireceği Alaçatı, şehirden kaçış için harika bir durak. Sokaklarda kaybolmak eyleminin en keyiflisi Alaçatı sokaklarında gerçekleşiyor. Bisikletle dolaşabileceğiniz, adalarını ziyaret edebileceğiniz ve yeni lezzetlerle tanışabileceğiniz Alacatı, ekim ayında ayrı güzel.

CUNDA ADASI

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Alaçatı’yı gördüm diyenlere önerimiz ise Cunda Adası. Yaz aylarının kalabalığından sıyrılınca daha güzel bir hale gelen Cunda, birbirinden farklı birçok lezzete sahip. Cunda Adası ziyaretinizde deniz ürünleri, kabak çiçeği dolması, Cunda’nın özel lokması, damla sakızlı kahvesi ve kurabiyesini tatmayı unutmayın.

AKYAKA

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Türkiye’nin en sakin şehirleri listesinde yer alan Akyaka, Muğla, ekim ayının en güzel tatil destinasyonlarından biri. Azmak Nehri, Akyaka Plajı, Sedir Adası ve Değirmen Bükü Akyaka’da gezebileceğiniz yerler arasında. Muğla merkez ve Marmaris de Akyaka’nın yakınlarında gidebileceğiniz yerler arasında.

KAPADOKYA

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Bu kadar deniz kenarı öneri yeter, biraz da doğa harikası önerelim. Dünyada aslında birkaç yerde karşımıza çıkan peri bacalarının en güzel hali Kapadokya’da. Times’ın belirlediği Dünyanın Yeni 25 Harikası listesinde 5. sırada olması da bunun kanıtı. Cumhuriyet Bayramı tatilini bu muhteşem adreste geçirebilirsiniz.

MARDİN

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29 Ekim tatilini 4 günlük tatile çevirseniz bile Mardin’in tamamını gezmeye yetmez aslında ama belli başlı yerlerini gezip birbirinden lezzetli yemeklerini tadıp üç dört kilo alıp dönmek mümkün! Mardin Kalesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Ulu Cami, Dara Antik Kenti; Mardin gezinize başlayabileceğiniz yerlerden birkaçı sadece.

DİYARBAKIR

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Muhteşem bir şehir ve harika lezzetler! Sülüklü Han, Surlar, Hasan Paşa Hanı, Gazi Köşkü, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve On Gözlü Köprü dönmeden görmemeniz gereken yerleri arasında. 29 Ekim tatilini Diyarbakır gezisi yaparak dolu dolu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil 29 ekim Seyahat

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