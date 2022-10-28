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29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Resimli, yeni, en güzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

28.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı her sene 29 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu sene bayramın 99’ncu yıl dönümü için yurt genelinde etkinlikler düzenlenecek. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımda bulunmak isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte en güzel, resimli, anlamlı, kısa ve uzun 29 Ekim mesajları ve sözleri için seçenekler

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Resimli, yeni, en güzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim mesajları ve sözleri bu anlamlı güne sayılı saatler kala gündem oldu. Cumhuriyet’in ilanının 99’’ncu yıl dönümü yarın ülke genelinde kutlanacak. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı. Bu anlamlı günün yaklaştığını sevdiklerine haber vermek isteyenler mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunuyorlar. En güzel, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle… Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

29-ekim-mesajları

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…
99 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

cumhuriyet-bayramı-mesajları

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

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