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29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

30.09.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. İlk gerçekleşen oyunda kazanan mavi takım olmuştu. Yarışmacılardan istenen yemekler ve değerlendirmelerin ardından dokunulmazlığı kazanan isim de belli oldu. Peki 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...

29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. Yeni bölümde iki takımın oyuncularından dünya mutfağından ürünler istendi. Peki 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

29 EYLÜL MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 5 yemek için takımlarından 2'şerli gruplar çıkardı. Dokunulmazlık için de düello gerçekleştirdi. İki eleme adayı sonrası bu akşam diğer 2 aday belli oldu.

Yarışmacılar, 5 kıta 5 yemek temasında verilmiş olan; embanada, jambalamya, butter chicken, murgh mahani ve apple pie yemeklerini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Kazanan takım değerlendirme sonrası mavi takım oldu. Dokunulmaz olan isim ise Burcu oldu.

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MasterChef'in yeni bölümünde Milhan ve Araz ilk günün eleme adayları olmuşlardı. Bu akşam ise Mustafa ilk eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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