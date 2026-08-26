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29 parmaklı kedi dünya rekoru kırdı! Patilerini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde dünyaya gelen Maine Coon cinsi Erebus Anomaly, sıra dışı fiziksel özelliğiyle Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Tam 29 ayak parmağı bulunan yavru kedi, 24 yıldır kırılamayan rekoru bir parmak farkla geride bıraktı.

29 parmaklı kedi dünya rekoru kırdı! Patilerini gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Gökçen Kökden

Zatürre nedeniyle hayati tehlike yaşayan ve oksijen desteğine ihtiyaç duyan minik kedi Erebus, iyileşmesinin ardından dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

TAM 29 AYAK PARMAĞI VAR

29 parmaklı kedi dünya rekoru kırdı! Patilerini gören şaşkınlığını gizleyemiyor 1

Wisconsin'in Kaukauna bölgesinde Kendra Vandenbloomer ve Hunter Nett ile yaşayan Erebus, mart ayında dünyaya geldi. Normalde kedilerde toplam 18 ayak parmağı bulunurken Erebus'un bir patisinde 8, diğer üç patisinin her birinde ise 7'şer parmak bulunuyor. Böylece toplam sayı 29'a ulaşıyor.

Bu sıra dışı durumun arkasında ise polidaktili adı verilen genetik özellik bulunuyor. Polidaktili, kedilerin normalden fazla parmakla dünyaya gelmesine neden oluyor ve bilimsel kaynaklara göre Maine Coon kedilerinde görece sık rastlanabiliyor. Erebus'un babasının da dört patisinin her birinde altışar olmak üzere toplam 24 parmağı bulunuyor.

24 YILLIK REKORU KIRDI

Guinness'in “en fazla ayak parmağına sahip kedi” rekoru uzun yıllardır 28 parmakla korunuyordu. Kanada'da yaşayan Jake isimli kedi 2002 yılında 28 parmağıyla rekoru elde etmişti. Michigan'daki Toby isimli başka bir kedi ise Mart 2026'da aynı sayıya ulaşarak Jake'in rekoruna ortak olmuştu. Erebus'un 29 parmağı ise çıtayı bir basamak daha yukarı taşıdı.

Guinness Dünya Rekorları, gerekli incelemelerin ardından 13 Mayıs'ta Erebus'u dünyanın en fazla ayak parmağına sahip kedisi olarak tescilledi.

REKORDAN ÖNCE ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Erebus'un sahipleri, sıra dışı parmak sayısını kısa sürede fark etse de yavru kedinin önünde önce çok daha ciddi bir mücadele vardı. Erebus'un ağzından nefes aldığını gören sahipleri onu veterinere götürdü. Yapılan kontrollerde yavru kedinin, yiyecek veya sıvı gibi mideye gitmesi gereken maddelerin solunum yollarına kaçması sonucu meydana gelebilen aspirasyon yaşadığı anlaşıldı.

Ardından Erebus'a zatürre teşhisi konuldu. Durumu ağırlaşan yavru kedi oksijen cihazına alındı ve ilaç tedavisi gördü. Sahiplerinin aktardığına göre süreç bir dönem oldukça kritik hale geldi. Yapılan incelemelerde normalde siyah görünmesi gereken akciğerlerinin beyaz görünümde olduğu belirtildi.

Ancak Erebus tedaviye yanıt verdi ve sağlığına kavuştu. Sahibi Kendra Vandenbloomer, iyileşmesini “mucizevi” olarak nitelendirdi.

HASTALIĞI İÇİN ÇEKİLEN RÖNTGENLER REKORUNU DA BELGELEDİ

Erebus tamamen iyileştikten sonra sağlık durumunu kontrol etmek amacıyla röntgenleri çekildi. Bu görüntüler daha sonra beklenmedik şekilde Guinness başvurusunun da önemli belgelerinden biri haline geldi.

Sahipleri, Erebus adına Guinness Dünya Rekorları'na başvuruda bulundu. 40 binden fazla dünya rekorundan oluşan veri tabanını yöneten kuruluşun incelemesinin ardından rekor resmileşti.

Erebus adına açılan sosyal medya hesabında ise yaşanan süreç, hayatının en korkutucu dönemlerinden birinin dünya rekoru yolculuğunun başlangıcına dönüşmesi şeklinde anlatıldı.

SAHİPLERİNDEN NET YANIT: “BİZİMLE KALACAK”

Kendra Vandenbloomer ve Hunter Nett aynı zamanda BlueNorthern Maine Coons isimli bir Maine Coon yetiştirme işletmesini yönetiyor. Erebus'un gördüğü yoğun ilginin ardından kedinin başka bir aileye verilip verilmeyeceği de merak konusu oldu.

Vandenbloomer ise bu ihtimale kapıyı kapatarak Erebus'un kendileriyle kalacağını söyledi ve onu “muhteşem bir çocuk” sözleriyle anlattı.

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kedi Guiness Rekorlar Kitabı
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