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29 Temmuz reyting sonuçları! Masterchef, Kefaret, Seksenler reytinglerde kaçıncı oldu?

30.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı. Perşembe günü yayınlanan dizilerin ve yarışma programların reyting sıralaması TİAK tarafından paylaşıldı. Masterchef, Kefaret ve Seksenler dün reytinglerde birincilik için yarıştı.

29 Temmuz reyting sonuçları! Masterchef, Kefaret, Seksenler reytinglerde kaçıncı oldu?

Haftanın 4. gününde televizyon ekranlarında MasterChef Türkiye, FOX Ana Haber, Kefaret, Show Ana Haber, Kazara Aşk, Seksenler, Avanak Apti, Düğüm Salonu, Sivasspor-Petrocup UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması ekrana geldi. Yapımların reyting sonuçları da sabah saatlerinden itibaren palaşıldı.

29 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

29 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Kefaret” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Kefaret” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 KEFARET FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KAZARA ASK STAR TV

6 SEKSENLER TRT 1

7 AVANAK APTI (T.S) SHOW TV

8 DUGUM SALONU (T.S) SHOW TV

9 KEFARET (OZET) FOX

10 DEMIR GRUP SIVASSPOR-PETROCUB UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 KEFARET FOX

4 SEKSENLER TRT 1

5 DEMIR GRUP SIVASSPOR-PETROCUB UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

6 ABD-TURKIYE TOKYO 2020 OLIMPIYATLARI KADINLAR VOLEYBOL KARSILASMASI TRT SPOR

7 DEMIR GRUP SIVASSPOR TEKNIK DIREKTORU RIZA CALIMBAY ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 FINDIKKIRAN VE DORT DIYAR (Y.S) ATV

10 SICAK GELISME KANAL D

29 Temmuz reyting sonuçları! Masterchef, Kefaret, Seksenler reytinglerde kaçıncı oldu?

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