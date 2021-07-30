29 Temmuz reyting sonuçları! Masterchef, Kefaret, Seksenler reytinglerde kaçıncı oldu?

Haftanın 4. gününde televizyon ekranlarında MasterChef Türkiye, FOX Ana Haber, Kefaret, Show Ana Haber, Kazara Aşk, Seksenler, Avanak Apti, Düğüm Salonu, Sivasspor-Petrocup UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması ekrana geldi. Yapımların reyting sonuçları da sabah saatlerinden itibaren palaşıldı.
29 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Kefaret” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Kefaret” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 FOX ANA HABER FOX
3 KEFARET FOX
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 KAZARA ASK STAR TV
6 SEKSENLER TRT 1
7 AVANAK APTI (T.S) SHOW TV
8 DUGUM SALONU (T.S) SHOW TV
9 KEFARET (OZET) FOX
10 DEMIR GRUP SIVASSPOR-PETROCUB UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 FOX ANA HABER FOX
3 KEFARET FOX
4 SEKSENLER TRT 1
5 DEMIR GRUP SIVASSPOR-PETROCUB UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR
6 ABD-TURKIYE TOKYO 2020 OLIMPIYATLARI KADINLAR VOLEYBOL KARSILASMASI TRT SPOR
7 DEMIR GRUP SIVASSPOR TEKNIK DIREKTORU RIZA CALIMBAY ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 FINDIKKIRAN VE DORT DIYAR (Y.S) ATV
10 SICAK GELISME KANAL D
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