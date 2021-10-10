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29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali

10.10.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin süper starı Neymar, futbol hayatını yönetebilecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü değilim. 2022 Dünya Kupası son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" dedi.

29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali

PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, futbol hayatını bitirebileceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki futbolcu, futbol yaşantısını sürdürecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Brezilya Milli Takımı'nı bırakacağı kesin gözüyle bakılırken, kariyerini bitirip bitirmeyeceği merak konusu oldu.

"GÜÇLÜ DEĞİLİM"

Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel güce sahip değilim. 2022 Dünya Kupası kesinlikle benim son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.


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Neymar
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