YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

2 bin rakımlı yayla mesaisi: Lezzetli sütün sırrı ortaya çıktı

Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sürülerini yaklaşık 2 bin rakımdaki yaylalara çıkarırken, burada elde edilen sütün daha kaliteli ve lezzetli olduğunu söylüyor.

2 bin rakımlı yayla mesaisi: Lezzetli sütün sırrı ortaya çıktı

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yayla mesaisinde kadın, erkek, genç ve çocuklar hep birlikte üretimin içinde yer alıyor. Günün büyük bölümünü koyun ve inek sağımı, sürü bakımı ve peynir yapımıyla geçiren yaylacılar, zorlu yaşam şartlarına rağmen doğayla iç içe olmaktan memnun olduklarını ifade ediyor. Dallar ve çalılarla oluşturulan geçici barınaklarda yaşayan aileler, yaz boyunca üretimlerini burada sürdürüyor.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Altı çocuk annesi Çiçek Arslan, yayla hayatının yorucu olmasına rağmen bereketli olduğunu belirterek, "3 oğlum, 3 kızım var. Yaylaya geliyoruz, burası çok güzel. Koyunlarımız ve ineklerimiz var. Çok şükür işimiz gücümüz var. Ben tek başımayım. Her iş yapılmalı. İşimizde gücümüzdeyiz; inek sağıyoruz, koyun sağıyoruz" dedi.

2 bin rakımlı yayla mesaisi: Lezzetli sütün sırrı ortaya çıktı 1

"İŞİMİZ ÇOK ZOR AMA YİNE DE DEVAM EDİYORUZ"

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 70 yaşındaki Verde Mayda ise bu yıl sürüsünde yaşanan kayıpların kendilerini zor durumda bıraktığını anlatarak, "Bu yıl koyunlarım hasta oldu, bir kısmı telef oldu. Geçen gün de tilki ağıla girip iki koyunumu yedi. İşimiz çok zor ama yine de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2 bin rakımlı yayla mesaisi: Lezzetli sütün sırrı ortaya çıktı 2

"SOĞUKLAR BAŞLAYINCA GERİ DÖNÜYORUZ"

Okulların kapanmasının ardından ailesiyle birlikte yaylaya gelen 5'inci sınıf öğrencisi Nazar Mengi de, yaz tatilini doğayla iç içe geçirdiğini belirterek, "Havalar ısınınca buraya geliyoruz. Yaklaşık bir ay kalıyoruz, soğuklar başlayınca geri dönüyoruz. Koyunları sağıyoruz. Yaylayı çok seviyorum. Burada oyun oynuyor, hayvanlarla vakit geçiriyorum. Çok eğleniyorum" diye konuştu.

2 bin rakımlı yayla mesaisi: Lezzetli sütün sırrı ortaya çıktı 3

PEYNİR, YOĞURT VE TEREYAĞININ LEZZET SIRRI

26 yıldır çobanlık yapan Haşim Bozkurt ise yaylalardaki doğal bitki örtüsünün süt ürünlerinin kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Bu işi severek yapıyorum. Sürümüzde bazen bin 800 koyun oluyor. Koyunları dağlarda otlatıyoruz. Dağlarda her türlü doğal ot var. O otlar sayesinde peynir, yoğurt ve tereyağının lezzeti daha güzel oluyor. Yazın iki ay yaylada, üç ay ise ovada kalıyoruz" dedi.

Yüksek rakımlı yaylalarda yaşamın tüm zorluklarına rağmen üretmekten vazgeçmeyen besiciler, hem geleneksel yaylacılık kültürünü yaşatıyor hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor. Meralarda otlayan hayvanlardan elde edilen süt ise Muş'un meşhur peynir ve süt ürünlerinin en önemli hammaddesini oluşturuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür"Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür"
Jiletle toplanıyor, kilosu 200 lira! Tezgahlarda yerini aldıJiletle toplanıyor, kilosu 200 lira! Tezgahlarda yerini aldı

Anahtar Kelimeler:
süt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.