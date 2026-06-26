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Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür"

Yaz sıcaklarının her geçen yıl daha da etkisini artırdığını belirten Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaklaşan aşırı sıcak hava dalgalarına karşı özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve hamileleri uyardı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Erbaş, sıcak havaların yalnızca bunaltıcı olmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi.

Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür"
Gökçen Kökden

Katıldığı bir televizyon programında sıcaklığın insan vücudu için başlı başına bir stres kaynağı olduğunu söyleyen Erbaş, özellikle yüksek nemle birleştiğinde riskin daha da arttığını belirtti. Küresel ısınmanın etkilerinin giderek arttığını belirten Erbaş, önümüzdeki yıllarda çok daha sıcak yazlarla karşılaşılacağını ifade etti.

Oytun Erbaş tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür" 1

Prof. Dr. Erbaş, "Nemli sıcaklık en tehlikeli olanıdır. Bu durum özellikle astım, KOAH ve diğer akciğer hastalıkları olan kişilerde nefes almayı çok zorlaştırıyor. Aynı zamanda kalp hastaları ve kalp yetmezliği bulunan kişilerde de ciddi sorunlara yol açabiliyor." dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKMASIN"

Aşırı sıcaklarda en büyük risk grubunun ileri yaştaki bireyler olduğunu vurgulayan Erbaş, 65-70 yaş üzerindeki kişilerin gündüz saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Oytun Erbaş tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür" 2

"Yürüyüş yapacaklarsa akşam serinliğini beklesinler. Özellikle yaşlılar mümkün olduğunca evde kalmalı." ifadelerini kullandı. Hamilelerin de sıcak havalarda dikkatli olması gerektiğini belirten Erbaş, sıcak nedeniyle ödem oluşabileceğini söyledi.

Erbaş'a göre sıcak havalardan en fazla etkilenen gruplar arasında;

Kalp hastaları
Kalp yetmezliği bulunanlar
Stent takılan hastalar
Diyabet hastaları
Astım ve KOAH hastaları
Büyük ameliyat geçiren kişiler yer alıyor.

Soğuk havaların ani ölümlere yol açabildiğini ancak sıcak havaların daha sinsi ilerlediğini söyleyen Erbaş, "Sıcak yavaş yavaş öldüren bir etkidir. Yaz boyunca vücutta oluşan stres birikir ve özellikle temmuz ile ağustos aylarında ölümler artabilir." dedi.

EZBER BOZAN BESLENME UYARISI!

Oytun Erbaş tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür" 3

Sıcak havalarda ağır beslenmenin vücudu daha fazla zorladığını belirten Erbaş, özellikle yağlı yiyecekler ile karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınılması gerektiğini söyledi. Erbaş; "Sıcağın üstüne bir de soğuk koyduğunuz zaman bağırsak mukozasını bozuyorsunuz. Bu sefer de ishal olursunuz. Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür. Onu yaşlıya yedirirsiniz, karnını bozarsınız... Çünkü soğuk mide ve bağırsak sistemini etkiler. Mukozayı bozar ve şiddetli ishallere sebep olur... Yaşlılar bizim gibi susuzluğu ve isali kompanze yani telafi edemezler" açıklamasında bulunan Erbaş, uyarılarına şöyle devam etti:

"İshal ile beraber insanın bağırsağı alkalidir, bir de potasyumludur. Siz birden potasyum ve alkali kaybettiğiniz zaman kalbi durdurursunuz. Bu sefer hasta birden genel durumu bozulur, ritim bozukluğu olur. Yani orada öldüren esasında sadece su kaybı değil, elektrolit kaybı öldürüyor... Çok soğuk yoğurt, çok soğuk karpuz... Bunlar hep sıkıntılı ve tehlikeli şeyler."

DEMLİ ÇAY YERİNE AÇIK ÇAY ÖNERİSİ

Oytun Erbaş tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür" 4

Erbaş, sıcak havalarda koyu demlenmiş çayın fazla tüketilmesini de eleştirerek açık çayın daha uygun olabileceğini söyledi.

Demli çayın çarpıntı oluşturabileceğini, su kaybını hızlandırabileceğini ve tansiyonu etkileyebileceğini savunan Erbaş, yaz aylarında sıvı dengesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

SICAK ÇAY HARARETİ ALIR İNANIŞINI ELEŞTİRDİ

Toplumda yaygın olan "Sıcak çay harareti alır" inanışına da değinen Erbaş, bunun bilimsel olmadığını savundu.

Sıcak havalarda sıcak çay veya sıcak çorba tüketilmesini doğru bulmadığını belirten Erbaş, daha serin ve hafif içeceklerin tercih edilmesini önerdi.

ÇOK SOĞUK YİYECEKLER KONUSUNDA DA UYARDI

Oytun Erbaş tan çok konuşulacak karpuz uyarısı! "Soğutulmuş karpuz yaşlılar için ölümdür" 5

Erbaş, özellikle ileri yaştaki bireylerin buzdolabından yeni çıkarılmış çok soğuk karpuz, yoğurt ve benzeri yiyecekleri tüketirken dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Soğuk gıdaların bazı kişilerde bağırsak sistemini etkileyebileceğini ifade eden Erbaş, özellikle çocuklar ve yaşlılarda gelişebilecek ishalin su ve elektrolit kaybına yol açabileceğini belirtti.

Diyabet hastalarını da uyaran Erbaş, yaz aylarında karpuz ve kavun gibi şeker oranı yüksek meyvelerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Oytun Erbaş beslenme
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