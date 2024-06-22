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3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.06.2024 23:01
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye maçının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte detaylar...

3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan paylaşım!

Portekiz ile altıncı kez Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanan maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

"BİZ PORTEKİZİZ!"

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Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda "Tur ve liderlik garanti. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz, Portekiziz!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım hayranları tarafından beğeniyle karşılandı ve büyük yankı buldu.

A Milli Takımımıza karşı 90 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1 golünün asistini yaparken şu ana dek EURO 2024'te oynadığı iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

Euro 2024 Canlı Skor


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Türkiye son dakika ronaldo
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