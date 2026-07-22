3,1 milyar dolarlık otoyol projesinde kriz! Zemin çöktü, dev çukurlar oluştu

Sidney'in güneyini otoyol ağına bağlayacak çift tüplü yaklaşık 4 kilometrelik M6 tünellerinin 2025 yılında hizmete açılması planlanıyordu. Ancak Mart 2024'te inşaat alanının üzerinde oluşan büyük obruklar ve ardından kaya yapısında tespit edilen ciddi jeolojik sorunlar nedeniyle çalışmalar durma noktasına geldi.

Projeyi üstlenen CGU konsorsiyumu, güvenli ve uygulanabilir bir mühendislik çözümü üretilemediğini savunarak geçen yıl haziran ayında çalışmaları tamamen durdurdu.

HÜKÜMETTEN RESMİ İHTAR

Yeni Güney Galler Yol Bakanı Jenny Aitchison, yüklenici firmaya "temerrüt bildirimi" gönderildiğini açıkladı. Buna göre şirketin 1 Mayıs'a kadar çalışmaları yeniden başlatması istenirken, aksi durumda hukuki süreç başlatılabileceği belirtildi.

Aitchison, hükümetin iki yılı aşkın süredir sorunu çözmek için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, mevcut sözleşme kapsamında uygulanabilecek teknik bir çözüm bulunduğunu ve projenin tamamlanmasının kamuoyunun haklı beklentisi olduğunu söyledi.

"EK PARA YOK"

NSW Başbakanı Chris Minns ise projeye ilave kamu kaynağı aktarılmayacağını net bir dille ifade etti. Müteahhit firmanın hem tasarım hem de inşaat riskini sözleşmeyle üstlendiğini hatırlatan Minns, yaşanan maliyet artışlarının devlet tarafından karşılanmayacağını vurguladı.

Minns, "Bu riski kendileri aldı. Eğer proje bütçenin altında tamamlansaydı devlete para iade etmeyeceklerdi. Şimdi de sorumluluklarını yerine getirmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

MALİYET TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Projedeki teknik sorunların giderilmesi için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ek maliyet oluşabileceği iddiaları gündeme gelirken, hükümet bu rakamla ilgili resmi bir doğrulama yapmadı. Bakan Aitchison, devam eden hukuki süreç nedeniyle projenin ne zaman tamamlanacağına veya toplam maliyetin ne kadar artacağına ilişkin bilgi paylaşamayacağını söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Hükümet ile yüklenici firma arasındaki anlaşmazlık yargıya taşınırken, şu ana kadar hukuki süreç için yaklaşık 5 milyon dolar harcandığı açıklandı. 2019 yılında onaylanan ve Sidney ulaşımı açısından kritik öneme sahip M6 Otoyolu Tüneli Projesi'nin geleceği ise taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.