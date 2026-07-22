Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

"Orda Bir Köy Var Uzakta"nın yazıldığı köy ortaya çıktı! 300 yıllık evleri görenleri büyülüyor

Şair Ahmet Kutsi Tecer'in "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirine ilham verdiği kabul edilen Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyü, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Orda Bir Köy Var Uzakta"nın yazıldığı köy ortaya çıktı! 300 yıllık evleri görenleri büyülüyor

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyü, restore edilen 200 ila 300 yıllık ahşap evleriyle özgün mimarisini korurken, Doğu Anadolu'nun önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Köyde bulunan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi, şairin ailesi tarafından bağışlanan kişisel eşyalar, kitaplar, belgeler, soy kütüğü ve mektupların yanı sıra yöre halkının bağışladığı geleneksel kıyafetler ve çeşitli etnografik eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

ÖZEL OLARAK YAPILDI

2006 yılında temeli atılan ve 2014 yılında hizmete açılan Kültür Evi, Anadolu'daki ilk köy müzesi örneklerinden biri olarak kırsal kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyet gösteriyor.

"Orda Bir Köy Var Uzakta"nın yazıldığı köy ortaya çıktı! 300 yıllık evleri görenleri büyülüyor 1

Kültür Evi görevlisi, Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin şairin yaşadığı ev olmadığını belirterek, "Kültür Evi, Ahmet Kutsi Tecer'in anısına yaklaşık 10 yıl önce inşa edildi.

BU KÖYE İTHAF EDİLMİŞ

Burada şairin kullandığı eşyaların yanı sıra köylülerimizin bağışladığı yöresel kıyafetler ve çeşitli kültürel eserler sergileniyor. Ahmet Kutsi Tecer'in öğretmenlik yaptığı dönemde kaleme aldığı 'Orda Bir Köy Var Uzakta' şiirinin Apçağa Köyü'ne ithaf edildiği kabul ediliyor." dedi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin, özellikle kültür turları ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 yıldır kazılıyordu! 86 bin yıllık mağarada dikkat çeken keşif9 yıldır kazılıyordu! 86 bin yıllık mağarada dikkat çeken keşif
Ev alamayınca can kurtaran botu yüzen eve çevirdi!Ev alamayınca can kurtaran botu yüzen eve çevirdi!

Anahtar Kelimeler:
köy ev almak şiir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.