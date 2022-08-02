3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandılar

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığını ilan eden Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum'da tatil yapıyor. Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan Evcen ve oğlunun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 3 yaşındaki oğulları Karan, koronavirüse yakalandı. 3,5 aylık hamile olan Evcen ise oğlunun ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek test yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu ve oğlu evlerinde karantinaya girdi. Oyuncu Burak Özçivit de eşi ve oğlunun ardından koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.



