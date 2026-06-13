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3.500 yıllık dünyanın en eski peyniri bulundu: Mezardan çıktı

Çin’in Tarım Havzası'ndaki antik mezarlarda bulunan Bronz Çağı mumyalarının boyun ve baş kısımlarında keşfedilen gizemli beyaz maddenin, dünyanın bilinen en eski peyniri olduğu ortaya çıktı.

Gökçen Kökden

Yaklaşık 3.600 yıllık olduğu tespit edilen bu antik kefir peynirinin, ölülerin ölümden sonraki yaşamlarında beslenmeleri amacıyla bir ritüel olarak mezarlara bırakıldığı düşünülüyor. Yapılan devrim niteliğindeki DNA analizleri, sadece peynirin sırrını çözmekle kalmadı, aynı zamanda probiyotik bakterilerin binlerce yıllık evrimine de eşsiz bir ışık tuttu.

Yaklaşık yirmi yıl önce, Çin'in kuzeybatısındaki Xiaohe mezarlığında yapılan kazılarda, arkeologlar mumyalanmış bedenlerin üzerine serpilmiş tuhaf beyaz kalıntılarla karşılaşmıştı.

Kuru ve tuzlu toprak yapısı sayesinde günümüze kadar kusursuz bir şekilde korunan bu mumyaların üzerindeki maddenin bir tür fermente süt ürünü olduğu tahmin edilse de, kesin yapısı uzun süre bir sır olarak kaldı. Uzmanlar, kayık şeklindeki tabutlara özenle yerleştirilen bu kalıntıların, merhumlara "öteki dünya" yolculuklarında eşlik etmesi için sunulan değerli bir yaşam kaynağı olduğu konusunda hemfikir.

Uzun yıllar süren bilimsel araştırmaların ardından, bilim insanları bu tarihi gizemi nihayet aydınlattı. Farklı tabutlardan alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilen gelişmiş genetik testler, bu kalıntıların inek ve keçi sütünden ayrı ayrı üretilmiş antik bir kefir peyniri olduğunu kesin olarak kanıtladı.

Ortadoğu geleneklerinin aksine sütleri karıştırmadan üretim yapan Xiaohe halkı, peynir yapımında bugün de kefir mayalanmasında aktif rol oynayan Lactobacillus ve Pichia gibi bakteri ve mantar türlerini kullanmıştı.

Bu çarpıcı keşif, kefir kültürünün kökenine dair bilinen tarihi ezberleri de bozdu. Antik peynirdeki bakterilerin DNA dizilimi incelendiğinde, bu kültürün Kafkasya'dan ziyade Tibet kökenli gruplarla çok daha yakın akraba olduğu saptandı. Araştırma ayrıca, bakterilerin binlerce yıl içinde genetik alışveriş yoluyla insan bağırsak florasına nasıl kusursuz bir uyum sağladığını ve bağışıklık tepkilerini nasıl optimize ettiğini gözler önüne seriyor. Bronz Çağı'ndan günümüze uzanan bu lezzet mirası, insanlığın beslenme ve hayatta kalma serüvenine dair çok çarpıcı ipuçları sunuyor.

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Arkeolog Mumya
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