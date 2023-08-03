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3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

03.08.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşamYa Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 3 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 3 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları...

3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (27 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Ya Çok Seversin” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kanal D Ana Haber”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.

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