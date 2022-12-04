3 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Arjantin Avustralya, Kardeşlerim, FOX Haber...

Reyting sonuçları belli oldu. Reytinglerde başarı elde eden yapımların ekran önü ömrü daha uzun oluyor. Total ilk 10 programda reytinglerde birinci gelen yapım, popüler dizi Kardeşlerim oldu. İşte 3 Aralık reyting sonuçları ilk 10 program sıralaması...
1 KARDESLERIM ATV
2 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 KARDESLERIM (OZET) ATV
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 GONUL DAGI OZEL TRT 1
10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
1 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 GONUL DAGI OZEL TRT 1
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 FIFA 2022 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
1 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
8 GONUL DAGI OZEL TRT 1
9 KARDESLERIM (OZET) ATV
10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.