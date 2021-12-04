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  4. 3 Aralık reyting sonuçları! Arka sokaklar mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

3 Aralık reyting sonuçları! Arka sokaklar mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

04.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Aralık 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kaderimin Oyunu gibi yapımlar reytinglerde yarıştı. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

3 Aralık reyting sonuçları! Arka sokaklar mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

3 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Show TV’de Aziz, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

3 ARALIK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

3 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, 3. sırada ise Show TV’de ekrana gelen “Aziz” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Aziz”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise TV8'de yayınlanan “Kırmızı Oda” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

3 Aralık reyting sonuçları! Arka sokaklar mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 AZIZ SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ASK MANTIK INTIKAM FOX

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 KIRMIZI ODA TV8

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 AZIZ SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 KIRMIZI ODA TV8

4 ASK MANTIK INTIKAM FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 AZIZ (OZET) SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 KADERIMIN OYUNU STAR TV

10 KIBRIS ZAFERE DOGRU TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 AZIZ SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 KIRMIZI ODA TV8

6 ASK MANTIK INTIKAM FOX

7 ARKA SOKAKLAR KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 AZIZ (OZET) SHOW TV

10 KADERIMIN OYUNU STAR TV


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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