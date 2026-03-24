3 ay karanlıkta kalan kasaba “güneşi satın aldı”!

İtalya’nın Viganella kasabası, 3 aylık kış karanlığını dev aynayla yendi. Kasabaya yansıyan güneş ışığı, hem soğuğu ısıtıyor hem de sosyal hayatı canlandırıyor. Kasabanın bu fikri dünyaya da örnek oldu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İtalya-İsviçre sınırındaki Viganella, her yıl üç ay boyunca güneş yüzü görmeyince çareyi ilginç bir projede buldu. Kasaba halkı, dev bir ayna sistemi kurarak adeta “güneşi satın aldı”.

3 AY KARANLIKTA KALIYORDU

Dağlarla çevrili vadide yer alan kasaba, kasım ile şubat ayları arasında tamamen gölgede kalıyor. Bu durum yıllar içinde nüfusun azalmasına neden olurken, çözüm arayışları da hız kazandı.

Dönemin belediye başkanı Franco Midali tarafından ortaya atılan fikirle, kasabaya güneş ışığını yansıtacak dev bir ayna kuruldu. 2006 yılında hayata geçirilen sistem, güneşi takip ederek ışığı kasaba meydanına yönlendiriyor.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Günde yaklaşık 6 saat ışık sağlayan sistem, meydanı aydınlatırken evlere de doğal ışık ulaştırıyor. Bu sayede kasabada sosyal hayat yeniden canlandı.

Viganella’nın “güneşi satın alma” projesi büyük ilgi görürken, Norveç’teki Rjukan da benzer bir sistemi hayata geçirdi.

