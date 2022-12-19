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  4. 3 ay önce ölen 8 yaşındaki kızlarının cesediyle yakalandılar! ''Onunla biraz daha vakit geçirmek istedik''

3 ay önce ölen 8 yaşındaki kızlarının cesediyle yakalandılar! ''Onunla biraz daha vakit geçirmek istedik''

19.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Aleksander Kurmoyarov ve 33 yaşındaki Mandie Miller, üç ay kadar önce vefat eden 8 yaşındaki kızlarının cesedi ile seyahat ederken yakalandı. Olaya ilişkin araştırmalar sürerken, çiftin yaptıkları açıklamada kızlarıyla daha fazla zaman geçirmek istediklerini söyledikleri bildirildi.

3 ay önce ölen 8 yaşındaki kızlarının cesediyle yakalandılar! ''Onunla biraz daha vakit geçirmek istedik''

ABD, Washington, Spokane yakınlarındaki Airway Heights'tan çift, ABD'nin Güney Dakota eyaletinin Mitchell kentinde polis tarafından tutuklandı. Polis, zanlıların dışarıda park edilmiş, içinde küçük kızın cesedini taşıyan bir tabut olan kiralık bir minibüsle bir mülkte bulunduğunu söyledi.

İFADELERİ UYUŞMADI

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Şimdi bir çocuğun ölümünü bildirmemekle suçlanan çiftin ilk tutuklama emirleri, taciz yoluyla cinayet şüphesiyle verilmişti. Ancak iddiaya göre, çocuğun ne zaman öldüğüne dair ayrıntılar ikisi arasında farklılık gösteriyordu. Kurmoyarov çocuğun 2022 Cadılar Bayramı'ndan biraz önce Airway Heights'ta öldüğünü belirtirken, Miller kızının 10 Eylül 2022'de öldüğünü söyledi.

OTOPSİ BEKLENİYOR

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Kızın kimliği açıklanmadı ancak, Miller'ın evlatlık kızı olduğu bildirildi. Kurmoyarov, çiftin kızın ölümünü yetkililere söylemek istememesinin nedeninin kendisi ve Miller'ın onunla daha fazla zaman geçirmek istemeleri ve başlarının belaya gireceğinden korkmaları olduğunu söyledi. Olaya ilişkin araştırmalar devam ederken, otopsi yapılması beklendiği bildirildi.

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