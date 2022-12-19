3 ay önce ölen 8 yaşındaki kızlarının cesediyle yakalandılar! ''Onunla biraz daha vakit geçirmek istedik''

ABD, Washington, Spokane yakınlarındaki Airway Heights'tan çift, ABD'nin Güney Dakota eyaletinin Mitchell kentinde polis tarafından tutuklandı. Polis, zanlıların dışarıda park edilmiş, içinde küçük kızın cesedini taşıyan bir tabut olan kiralık bir minibüsle bir mülkte bulunduğunu söyledi.

İFADELERİ UYUŞMADI

Şimdi bir çocuğun ölümünü bildirmemekle suçlanan çiftin ilk tutuklama emirleri, taciz yoluyla cinayet şüphesiyle verilmişti. Ancak iddiaya göre, çocuğun ne zaman öldüğüne dair ayrıntılar ikisi arasında farklılık gösteriyordu. Kurmoyarov çocuğun 2022 Cadılar Bayramı'ndan biraz önce Airway Heights'ta öldüğünü belirtirken, Miller kızının 10 Eylül 2022'de öldüğünü söyledi.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Kızın kimliği açıklanmadı ancak, Miller'ın evlatlık kızı olduğu bildirildi. Kurmoyarov, çiftin kızın ölümünü yetkililere söylemek istememesinin nedeninin kendisi ve Miller'ın onunla daha fazla zaman geçirmek istemeleri ve başlarının belaya gireceğinden korkmaları olduğunu söyledi. Olaya ilişkin araştırmalar devam ederken, otopsi yapılması beklendiği bildirildi.

