3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

Nintendo 3DS’in çocuklara hitap ettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 87 yaşındaki büyükanne Nintendo 3DS’te tam 3.500 saat AC: New Leaf oynayarak yeni bir rekora imza atmıştı. Oyun tutkunu büyük anne şimdi de gözünü Nintendo Switch‘e dikmiş durumda.

Animal Crossing: New Leaf’ten sonra sıra Pokemon’a geldi!

Büyükannenin Nintendo Switch, Pro Controller ve Pokemon Let’s Go Pikachu oyunlarını aldığı Paul Hubans tarafından duyuruldu. Büyükanne şimdi Nintendo Switch’te Pokemon Let’s Go Pikachu‘da yeni rekorlara imza atacak gibi görünüyor.

Nintendo Switch için herkes gibi yeni Animal Crossing oyunu bekleyen büyükanne, bakalım Pokemon Let’s Go Pikachu’da kaç saat harcayacak?

Yakın bir arkadaşım olan Fatih Kurt’un annesi de Nintendo 3DS‘te New Super Mario Bros. 2‘de tam 662 saat ve Super Mario 3D Land oyununda ise 435 saati devirmişti. Nintendo’nun oyun yaparken 7’den 70’e herkesin ilgisini nasıl çektiğinin en güzel kanıtı bunlar olsa gerek.

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