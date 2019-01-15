TREND

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:47 | Son Güncelleme

Nintendo 3DS’te Animal Crossing oyununu tam 3 bin 500 saat oynayan büyükanne, Nintendo Switch’ine kavuştu. 87 yaşındaki büyükanne, şimdi Pokemon Let’s Go Pikachu oynayacak.

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

Nintendo 3DS’in çocuklara hitap ettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 87 yaşındaki büyükanne Nintendo 3DS’te tam 3.500 saat AC: New Leaf oynayarak yeni bir rekora imza atmıştı. Oyun tutkunu büyük anne şimdi de gözünü Nintendo Switch‘e dikmiş durumda.

Animal Crossing: New Leaf’ten sonra sıra Pokemon’a geldi!

Büyükannenin Nintendo Switch, Pro Controller ve Pokemon Let’s Go Pikachu oyunlarını aldığı Paul Hubans tarafından duyuruldu. Büyükanne şimdi Nintendo Switch’te Pokemon Let’s Go Pikachu‘da yeni rekorlara imza atacak gibi görünüyor.

Nintendo Switch için herkes gibi yeni Animal Crossing oyunu bekleyen büyükanne, bakalım Pokemon Let’s Go Pikachu’da kaç saat harcayacak?

Yakın bir arkadaşım olan Fatih Kurt’un annesi de Nintendo 3DS‘te New Super Mario Bros. 2‘de tam 662 saat ve Super Mario 3D Land oyununda ise 435 saati devirmişti. Nintendo’nun oyun yaparken 7’den 70’e herkesin ilgisini nasıl çektiğinin en güzel kanıtı bunlar olsa gerek.

Apple AirPower’ın üretimi başladı!

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Doom Slayer ve 3 yeni karakterDoom Slayer ve 3 yeni karakter
Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nintendo oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

10X optik zoom’a göz kırpıyor

10X optik zoom’a göz kırpıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.