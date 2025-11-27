3 bin 500 yıldan daha eski Bronz Çağı şehri ortaya çıkarıldı

Arkeologlar, Kazakistan bozkırında 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardı. ‘Semiyarka’ adı verilen şehrin, 3 bin 500 yıldan daha eski ve bölgede şimdiye dek keşfedilen en büyük planlı yerleşim olma özelliği taşıdığı belirtildi.

ÇOK ODALI EVLERDEN OLUŞUYOR

Uluslararası araştırma, University College London (UCL) ve Durham Üniversitesi ile Toraighyrov Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldü. Kazılarda bulunan yapıların, iki sıra halinde düzenlenmiş dikdörtgen toprak yükseltiler üzerinde yer alan çok odalı evlerden oluştuğu kaydedildi. Merkezde ise diğer yapılardan iki kat daha büyük bir bina kalıntısı bulunduğu aktarıldı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Miljana Radivojevic, şehirle ilgili, "Semiyarka, bozkır toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi değiştiriyor" ifadesini kullandı. Bilim insanları, bu keşfin, Avrasya bozkırında bronz üretimine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları sunduğunu açıkladı. Yerleşim, İrtiş Nehri üzerindeki yükseltilmiş bir noktada yer alıyor ve adını çevresindeki 'Yedi Vadiden' (Semiyarka) alıyor.