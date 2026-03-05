İtalya’yı sarsan iddia: Ambulans şoförü yaşlı hastaları öldürdü mü?

Yerel savcılık sözcüsünün CNN’e yaptığı açıklamaya göre, ambulans şoförü en az beş yaşlı hastayı öldürme şüphesiyle soruşturma altında bulunuyor.

Ölen hastaların tamamının yaşlı olduğu ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Hastaların evleri veya bakım evleri ile hastane ve klinikler arasında acil olmayan nakil işlemleri sırasında taşındıkları ifade edildi.

Savcılık yetkilileri, ölümlerin ilk etapta kalp krizi olarak kayda geçtiğini ancak art arda yaşanan vakaların şüphe uyandırdığını açıkladı.

ŞÜPHELER ARTINCA AMBULANSA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Yetkililere göre ambulans servisi, Şubat–Kasım 2025 arasında taşınan dört hastanın ölümünün ardından durumdan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine polis ve jandarma ile iş birliği yapılarak ambulansın arka bölümüne gizli kamera ve kayıt cihazları yerleştirildi.

Aynı ay içinde 85 yaşındaki bir kadın, kalp hastanesinden rehabilitasyon merkezine götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma sözcüsü, kadının nakil sırasında kalp krizi geçirdiğini ve ambulansta öldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Savcılık ise kadına otopsi yapıldığını ve soruşturmanın bu gelişmenin ardından savcılara devredildiğini duyurdu.

İKİ KİŞİLİK EKİPTE GÖREV YAPIYORDU

Adı resmi olarak açıklanmayan ambulans şoförünün, araç sürmek ve hastalara bakım sağlamak görevlerini dönüşümlü olarak yapan iki kişilik ekibin bir parçası olduğu belirtildi.

Şüphelinin avukatı Gloria Parigi, müvekkilinin 2023 yılından beri ambulans servisinde çalıştığını söyledi.

"MÜVEKKİLİM ŞOKTA"

Parigi, yerel medyaya yaptığı açıklamada müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim ortaya çıkanlar karşısında şokta. Hayatını altüst eden bu olayda masum olduğunu savunuyor. Gizleyecek hiçbir şeyi olmadığı için adli makamlara başvurmaya hazır. Bu yüzden savcılıktan duruşma talep etti."

ÇOKLU CİNAYET SUÇLAMASI GÜNDEMDE

Jandarma yetkilileri, ölümlerin tamamının nakil sırasında ya da şüphelinin hastalarla ambulansın arka kısmında bulunduğu sırada gerçekleştiğini belirtti.

Savcılık sözcüsü ise ölümlerin zehirli maddeler veya başka sinsi yöntemlerle gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti. Şüphelinin bu hafta içinde kasten birden fazla kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanabileceğini belirtti.